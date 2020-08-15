Художественный фильм о продаже женского молока сняли на Алтае

Режиссер Кирилл Скобелин в Алтайском крае снял короткометражный художественный фильм "Молоко".
"Мечты бывают разные. И, возможно, именно от степени одержимости зависит то, насколько быстро вы придете к своей мечте", – подчеркивают кинематографисты.
Главный герой картины, роль которого играет Артем Карпешин, одержим идеей создания собственного бизнеса по производству женского молока.
Он пытается различными путями достать деньги, которые необходимы ему для открытия производства и даже связывается с бандитами, пытаясь занять требуемую сумму.
Продолжительность фильма составила почти 30 минут. Он доступен для просмотра на YouTube-канале Pseudo Production.
Комментарии
Режиссёра, наверное, волчица выкормила...