УК обязали выплатить компенсацию за падение ребенка в Барнауле

Жительница Барнаула при поддержке районной прокуратуры через суд добилась компенсации за падение малолетнего сына, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Ребенок в ноябре 2019 года поскользнулся на придомовой территории, упал и ударился затылком о порог наружной входной двери. В результате мальчик испытал боль и получил ссадину на затылке. Это подтвердили врачи.
Несмотря на возражения представителей управляющей компании, которая выступала в роли ответчика по делу, суд счел обоснованными требования истцов.
"Участвующим в рассмотрении дела прокурором дана оценка представленным доводам, в том числе актам по очистке придомовой территории, и в данном суду заключении констатировано, что проведенные управляющей организацией работы оказались недостаточными, поскольку не обеспечили безопасное передвижение жильцов дома на придомовой территории", — уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В результате судья постановил взыскать с УК компенсацию морального вреда в пользу истца и штраф.
Комментарии
В результате мальчик испытал боль и получил ссадину на затылке
Охренеть, это какое то правовое государство! Я в детстве раз 100 подскальзывался и падал, всегда при этом испытывал боль и получал ссадины. Хоть бы раз компенсацию морального вреда заплатили
Может подскользнулся не простой мальчик?
Подскользнуться можно из-за обуви.
С таким подходом пора убирать детские площадки с дворов.
15.08.2020 16:58
- гость -
Как вариант, поставить нянек у каждого подъезда, чтобы провожали выходящих.
С таким подходом пора убирать детские площадки с дворов.
С таким подходом горок зимой все меньше и меньше. С Запада взяли правовую дурость