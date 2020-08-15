Многодетную мать судят за гибель двухлетнего сына в Алтайском крае

Следователи завершили расследование уголовного дела против 31-летней жительницы одного из сел Целинного района, где в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса утонул ребенок.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел 1 июня. Мальчика в возрасте 1 года 11 месяцев нашли захлебнувшимся в тракторном колесе, находящемся на территории домовладения. Реанимировать малыша не получилось – он умер по дороге в больницу.
Следователи выяснили, что незадолго до падения мальчика в воду многодетная мать зашла домой, оставив его без присмотра.
Женщине предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ей грозит до двух лет лишения свободы. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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