Авиарейсы в Барнаул и Белокуриху субсидируют из федерального бюджета

Число авиационных маршрутов, которые получат дополнительную господдержку из федерального бюджета, вырастет на 138 позиций.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на сайте правительства РФ.
"В июле правительство выделило на субсидии 3 млрд рублей. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям, – уточнили в кабинете министров. – Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек".
В число субсидируемых попали авиарейсы в Алтайский край и Республику Алтай. Так, согласно приложению к документу, в список включены сразу четыре маршрута в Барнаул. Они отправляются в краевую столицу из Томска, Сочи, Анапы и Красноярска.
Еще в двух маршрутах с господдержкой пунктом назначения значится Белокуриха. Один из них с точкой отправки из Горно-Алтайска, другой – из Новосибирска.
Также под субсидирование попадают авиарейсы Томск – Горно-Алтайск и Горно-Алтайск – Красноярск.
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