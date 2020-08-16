"Динамо-Алтай" проведет серию игр с "Кузнецкими Медведями"

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проведет серию товарищеских матчей с командой "Кузнецкие Медведи", пишет "Алтайский спорт".
Игры состоятся в Барнауле и Новокузнецке. 22 и 23 августа команды встретятся в краевой столице в 17 и 12 часов соответственно, 29 и 30 августа – в Кемеровской области.
В Министерстве спорта региона заявили, что из-за пандемии коронавируса матчи в Барнауле, скорее всего, пройдут без зрителей. Игры планируют показать в прямом эфире на официальном YouTube-канале хоккейного клуба "Динамо-Алтай".
Напомним, что по итогам прошлого недоигранного сезона "Динамо-Алтай" стало бронзовым призером первенства ВХЛ.
Комментарии