В Барнауле врачи из ковидного госпиталя сыграли свадьбу

Два врача-ординатора, вместе работавшие в "ковидном" госпитале в Барнауле, сыграли свадьбу, сообщают "Вести Алтай".
Виктор и Айнура Назаровы начали дружить еще в медицинском университете, однако предложение мужчина сделал именно после работы в красной зоне. По его словам, именно благодаря "проверке на передовой", молодожены поняли, что сделали правильный выбор.
По специальности Виктор – невролог, а его жена Айнура – кардиолог. Молодожены смеются, что их жизнь будет похожа на круглосуточный рапорт, ведь даже дома они переживают за своих пациентов. В дальнейших планах у молодоженов – окончить ординатуру и родить троих детей.
Из-за ограничений по коронавирусу присутствовать на торжественной церемонии разрешили только родителям. При этом поздравить супругов с бракосочетанием у дверей ЗАГСа пришел и председатель АКЗС Александр Романенко. Он поблагодарил их за работу в "красной зоне" и решение после окончания ординатуры переехать в Славгород, где специалисты будут "поднимать здравоохранение на первичном уровне".
Комментарии
И теперь у них родяться Кавидные детишки...
Молодцы
какие дети ? первая брачная ночь в противочумных костюмах
И целоваться через платочек...
Ну прям новость года. Знаю еще пару врачей. Она вообще инфекционист 5й горки, че тогда о них не написали?!