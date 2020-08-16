В Алтайском крае мужчина с тремя сыновьями предотвратил лесной пожар, сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС.
9 августа житель поселка Черепановск Змеиногорского района Виктор Савин увидел возгорание сухой травы. Огонь распространялся по иссохшей растительности и в итоге добрался до Боровлянского лесного хозяйства.
Глава семьи и трое его сыновей предприняли правильные и решительные действия. Чтобы помешать распространению пожара мужчина на тракторе начал перекапывать траву с землей вдоль кромки леса.
Пожар быстро приближался к работающей машине и уже через некоторое время пламя перекинулось на технику. Сыновья Виктора помогли отцу выбраться из машины, после чего Роман, младший сын, без раздумий занял водительское место и продолжил отсекать огонь.
Вскоре на место прибыли пожарные, которые сбили огонь с трактора и потушили почти 500 квадратных метров горящей территории.
Руководство пожарно-спасательной части Змеиногорского района отметило смелость семьи Савиных и поблагодарило Виктора и его сыновей Андрея, Романа и Алексея за проявленную бдительность и помощь в тушении пожара.
Комментарии
Боровлянского лесничества в Змеиногорске - занятно. .