16 августа в возрасте 78 лет умер народный артист РСФСР и депутат Мосгордумы Николай Губенко, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Twitter.
По словам чиновника, актер умер от остановки сердца после продолжительной болезни. Позднее соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин.
Николай Губенко – бывший советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки". Телезрителю он известен по ролям в фильмах "Они сражались за Родину", "Застава Ильича", "Первый курьер", "Пришел солдат с фронта" и многих других.
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