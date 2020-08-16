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Умер народный артист РСФСР и депутат Мосгордумы Николай Губенко

, ИА "Амител"
Причиной смерти стала остановка сердца после продолжительной болезни
Фото: womanhit.ru

Фото: womanhit.ru

16 августа в возрасте 78 лет умер народный артист РСФСР и депутат Мосгордумы Николай Губенко, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своем Twitter.

По словам чиновника, актер умер от остановки сердца после продолжительной болезни. Позднее соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

Николай Губенко – бывший советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Основатель и художественный руководитель театра "Содружество актеров Таганки". Телезрителю он известен по ролям в фильмах "Они сражались за Родину", "Застава Ильича", "Первый курьер", "Пришел солдат с фронта" и многих других.

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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