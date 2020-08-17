Понедельник, 17 Август, 14:21

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,22
€ 86,41
29°

922853 +0
Обь
130см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Ведущие гроссмейстеры России попросили Томенко сохранить краевой шахматный клуб

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Здание в самом центре Барнаула планируют снести

Несколько известных гроссмейстеров написали коллективное письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой сохранить краевой шахматный клуб в Барнауле. К осени клуб обязан покинуть здание в центре города по адресу ул. Гоголя, 42, где он располагается уже много лет. По решению комиссии, объект признан аварийным и должен быть снесен.

Как напомнили гроссмейстеры губернатору в письме, опубликованном на сайте федерации, в Алтайским крае в последние годы проводились турниры регионального, окружного, всероссийского и даже международного уровня. Появились и талантливые игроки. Все это стало возможным благодаря основанию краевого шахматного клуба в начале 2013 года, который, по примеру Москвы, открыли в историческом здании в центре города. По мнению авторов письма, КГБУ "Краевой шахматный клуб" является неотъемлемой частью этой давней традиции. Он стал мощнейшей точкой роста не только для Алтайского края, но и для СФО.

"С сожалением для себя мы узнали, что сегодня краевой шахматный клуб выселяют из занимаемого помещения. Уважаемый Виктор Петрович! Мы, шахматисты, которым довелось участвовать в самых престижных турнирах планеты, обращаемся к Вам с просьбой сохранить краевой шахматный клуб как минимум в том формате, в котором он существует. Его исчезновение станет огромной потерей не только для Алтайского края, но и для шахмат всей нашей любимой страны", – говорится в письме.

Под обращением подписались несколько ведущих гроссмейстеров. В частности, двукратный победитель командного чемпионата Европы, многократный чемпион Сибири Андрей Белозеров из Томска, трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной команды России, двукратный победитель командных чемпионатов мира, чемпион Европы по быстрым шахматам, заслуженный мастер спорта России Алексей Дреев из Москвы, четырехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной команды России, заслуженный тренер России Сергей Рублевский из Кургана и многие другие.

Ранее стало известно, что Алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, в ближайшее время обязан покинуть здание по адресу ул. Гоголя, 42, где располагается уже много лет. По решению комиссии объект признан аварийным и должен быть снесен. Уже в сентябре здание перестанут отапливать. Сейчас власти и федерация ищут новое помещение для шахматистов. Однако предпочтительным остается вариант, при котором шахматный клуб останется в нынешнем здании на Гоголя, которое имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.08.2020 11:53
гость

Уже в сентябре здание перестанут отапливать.
Там Труба от котельной покрывает сажей толщиной в палец за один раз дня отопления все вокруг. . Говорят денег нет на улавливатель. У ведущих гроссмейстреов денег нет?

17.08.2020 11:56
- гость -

Стремимся в Васюки!

17.08.2020 12:16
- гость -

А для чего сейчас нужна шахматная инфраструктура, со зданиями, помещениями, столами, досками, часами, итп ...? Есть же всё в многочисленных онлайнах в интернете, хоть для детей хоть для взрослых ... турниров всяких завались, там и 1 партию в любое время пожалуйста хоть со своим уровнем или выше или ниже, на выбор)

17.08.2020 12:35
- гость -

Тут с боксёрами разобраться не могут, шахматисты подавали

17.08.2020 13:09
- гость -

Какие-то странные комментаторы, вы еще скажите, зачем нужна шахматная федерация? И при чем здесь деньги ведущих гроссмейстеров? И это действительно вопрос к краевой власти и о сохранении и модернизации здания, в том числе системы отопления.

17.08.2020 13:16
гость


17.08.2020 12:16
- гость -
А для чего сейчас нужна шахматная инфраструктура, со зданиями, помещениями, столами, досками, часами, итп ...?

если так рассуждать, то вообще ничего не нужно, мне вот непонятно зачем строить здание прокуратуры, такие огромные бюджетные средства, непонятно зачем построили административное здание на Гоголя и т.д., заметьте на это средства всегда есть, а сохранить исторические здания нет средств

17.08.2020 13:26
- гость -

Федерация в каком виде? С инфраструктурой, органами, полномочиями, большим бюджетом подо всё это или может достаточно иметь какую то платформу в интернете или сайт со всей информацией? Шахматисты по дефолту должны быть продвинутыми, без всяких заседаний президиумов и коллегий ... Вот прямо в эти дни проходит крупнейший турнир онлайн, с участием всех ведущих шахматистов мира. Они где то встречались, обсуждали его проведение ? Нет, всё организовано ими по интернету, как и сами встречи и любой может посмотреть вживую партии на канале Матч Игра, понаблюдать за эмоциями игроков, которые на самом деле от друг друга за тыщи вёрст...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
14:19
Алтайские школы примут рекордное число первоклассников 0
14:07
Новый зуб за час. Как в Барнауле развивают цифровую стоматологию 0
13:57
В Алтайском крае водитель потерял сознание и врезался в детскую поликлинику 3
13:45
В алтайской полиции рассказали, как распознать схемы мошенничества 0
13:31
Упавшая с балкона на собственного мужа сибирячка умерла 0
13:17
В Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение 0
13:05
Двигатель прогресса. Почему абитуриенты выбирают энергетическое машиностроение 3
12:54
У барнаульца изъяли 1650 кустов конопли 11
12:42
Правительство планирует продлить надбавки врачам, работающим с больными COVID-19 9
12:29
В России предложили лишать прав на пять лет за пьяную езду 16
12:15
"Водный мир" опроверг свою причастность к вечеринке с пьяными подростками в Барнауле 2
12:03
"Здесь нет лишних предметов": чему учат барнаульцев в компьютерной академии "Шаг" 0
11:49
Коронавирус, уходи! В Барнауле продолжают обрабатывать подъезды 4
11:36
Как в Беларуси прошли самые масштабные протестные митинги в современной истории. Фото 47
11:25
Ведущие гроссмейстеры России попросили Томенко сохранить краевой шахматный клуб 7
11:13
Суд оставил участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле под стражей 4
11:01
В Алтайском крае вновь не зафиксировали смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 2
10:57
Легкоступова перед смертью успела сказать, как получила травмы 4
10:45
Без собственности, но с автомобилем: мэр Барнаула раскрыл доходы за 2019 год 13
10:33
Почти 900 многодетных семей на Алтае получили выплаты на погашение ипотеки 0
10:18
Барнаулец пожаловался на вечеринку, где подросткам якобы продавали алкоголь 17
10:04
Назван предполагаемый виновник ДТП с пятью погибшими в Алтайском крае 1
09:46
Опасные переходы через ж/д пути нашли в Алтайском крае 0
09:34
Родители первоклассников могут получить дополнительный выходной 1
09:23
Ученые назвали новую версию появления коронавируса 4
09:11
Пять человек погибли в ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск 0
08:58
В Алтайском крае бензин дешевле, но на зарплату много не купить 5
08:46
В Барнауле продают автомобиль Toyota за 100 млн рублей 7
08:31
Блогер Саша Спилберг заразилась коронавирусом 5
08:17
В Горном Алтае выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом 0
08:04
Загрузка на 100%. В Горном Алтае зафиксировали пик туристического сезона 5
07:47
Алине Загитовой придется учиться в вузе платно 17
07:24
В Бийске рецидивист из ревности сжег свою сожительницу и дом знакомого 2
07:02
Никита Ефремов и Мария Ивакова решили сменить Алтай на Сочи 9
06:45
В алтайском вузе выявили нарушения при хранении ртутных ламп 3
06:22
Котлеты, закуски и заправки: что интересного можно приготовить из баклажанов 1
06:03
Жарко и солнечно. О погоде в Алтайском крае 17 августа 0
23:36
Такой день. Господдержка авиарейсов в Барнаул и уголовное дело о невыплате зарплаты 2
22:34
В Барнауле иномарка врезалась в "Волгу" и вылетела на тротуар 3
21:27
Умер народный артист РСФСР и депутат Мосгордумы Николай Губенко 2
20:29
В Алтайском крае продают самодельный автомобиль за 500 тысяч рублей 4
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 140 0
19:19
"Погибнем как нация". Лукашенко ответил на предложение о повторных выборах 9
18:49
В Барнауле за 80 миллионов продают трехэтажный коттедж в сосновом бору 10
18:21
В Барнауле вдвое сократился спрос на услуги домашних детских садов 1
17:48
В Алтайском крае и Республике Алтай в третий раз за лето зацвел маральник 0
17:17
В Белоруссии проводят митинг в поддержку президента Лукашенко 7
16:42
В Горном Алтае неизвестные испортили памятник детям войны и сусликам 6
16:15
В Барнауле продают трехмесячную бурую лисицу 5
15:46
Власти будут контролировать распределение вакцины от коронавируса 10
15:14
В Алтайском крае мужчина с тремя сыновьями предотвратил лесной пожар 5
14:43
За сутки в России выявили менее пяти тысяч новых случаев COVID-19 0
14:14
Прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам мелькомбината в Бийске 1
13:46
Названы сроки начала третьего этапа испытания российской вакцины от коронавируса 4
13:20
В Барнауле врачи из ковидного госпиталя сыграли свадьбу 7
12:48
СМИ: окружение Лукашенко готовится к бегству в Россию 32
12:20
Новый клип Little Big с алтайским Пухляшом набрал два миллиона просмотров за сутки 7
11:50
Ни один пациент с COVID-19 не умер в Алтайском крае за минувшие сутки 4
11:40
+15. В Горном Алтае выявили новые случаи заражения коронавирусом 1
11:12
Полуголый барнаулец упал с балкона в руки спасателей 7
10:40
Брат Дональда Трампа умер в больнице 0
10:07
"Динамо-Алтай" проведет серию игр с "Кузнецкими Медведями" 0
09:39
В России выпустили первую партию вакцины от коронавируса 27
09:06
Авиарейсы в Барнаул и Белокуриху субсидируют из федерального бюджета 7
08:39
Ученые доказали, что кошки могут заражать коронавирусом 10
08:10
Диетолог назвал добавку к еде для снижения сахара 1
07:38
Дрянная девчонка: какой Мадонна была в молодости 27
07:04
Путин пообещал Лукашенко военную поддержку 81
06:32
Коты, которые испортили фотографии, но те от этого стали только лучше 7
06:00
Почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 16 августа 0
23:30
Такой день. Ключи для дольщиков в Барнауле и благоустройство "Изумрудного" 0
22:35
Магнитную бурю в августе "отложили" на день 0
21:35
Многодетную мать судят за гибель двухлетнего сына в Алтайском крае 1
20:39
Стало известно, о чем говорили Путин и Лукашенко 0
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 139 0
19:13
Митя Фомин познакомился с бомжами в Крыму 6
18:41
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии 2
18:10
УК обязали выплатить компенсацию за падение ребенка в Барнауле 9
17:42
Не вспышка, а эпизоотия. Роспотребнадзор дал пояснения о чуме на Алтае 0
17:09
В России запустили производство вакцины от коронавируса 11
16:40
Глава Барнаула проверил, как идет благоустройство парка "Изумрудный" 2
16:07
Врач Михаила Ефремова рассказал об угрозе для жизни актера 5
15:40
Алтайский край вернулся в топ-20 по числу заболевших COVID-19 4
15:11
89 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 5
14:39
Кончится лето: редкие кадры Виктора Цоя за два дня до смерти 33
14:22
Художественный фильм о продаже женского молока сняли на Алтае 1
13:53
Возобновил работу единственный цементный завод в Алтайском крае 17
13:20
Брата Дональда Трампа госпитализировали с серьезным диагнозом 0
12:47
Иномарка потеряла колеса и "оседлала" ограждение в Барнауле 9
12:14
Алтайские спасатели предупредили о высоком риске пожаров 0
11:48
В Алтайском крае снизились темпы прироста заболевших COVID-19 7
11:21
Как меняют бездомных животных забота и любовь 3
10:54
Стало известно, сколько заработал бывший губернатор Александр Карлин за 2019 год 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.