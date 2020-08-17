Ведущие гроссмейстеры России попросили Томенко сохранить краевой шахматный клуб

Несколько известных гроссмейстеров написали коллективное письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой сохранить краевой шахматный клуб в Барнауле. К осени клуб обязан покинуть здание в центре города по адресу ул. Гоголя, 42, где он располагается уже много лет. По решению комиссии, объект признан аварийным и должен быть снесен.
Как напомнили гроссмейстеры губернатору в письме, опубликованном на сайте федерации, в Алтайским крае в последние годы проводились турниры регионального, окружного, всероссийского и даже международного уровня. Появились и талантливые игроки. Все это стало возможным благодаря основанию краевого шахматного клуба в начале 2013 года, который, по примеру Москвы, открыли в историческом здании в центре города. По мнению авторов письма, КГБУ "Краевой шахматный клуб" является неотъемлемой частью этой давней традиции. Он стал мощнейшей точкой роста не только для Алтайского края, но и для СФО.
"С сожалением для себя мы узнали, что сегодня краевой шахматный клуб выселяют из занимаемого помещения. Уважаемый Виктор Петрович! Мы, шахматисты, которым довелось участвовать в самых престижных турнирах планеты, обращаемся к Вам с просьбой сохранить краевой шахматный клуб как минимум в том формате, в котором он существует. Его исчезновение станет огромной потерей не только для Алтайского края, но и для шахмат всей нашей любимой страны", – говорится в письме.
Под обращением подписались несколько ведущих гроссмейстеров. В частности, двукратный победитель командного чемпионата Европы, многократный чемпион Сибири Андрей Белозеров из Томска, трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной команды России, двукратный победитель командных чемпионатов мира, чемпион Европы по быстрым шахматам, заслуженный мастер спорта России Алексей Дреев из Москвы, четырехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной команды России, заслуженный тренер России Сергей Рублевский из Кургана и многие другие.
Ранее стало известно, что Алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, в ближайшее время обязан покинуть здание по адресу ул. Гоголя, 42, где располагается уже много лет. По решению комиссии объект признан аварийным и должен быть снесен. Уже в сентябре здание перестанут отапливать. Сейчас власти и федерация ищут новое помещение для шахматистов. Однако предпочтительным остается вариант, при котором шахматный клуб останется в нынешнем здании на Гоголя, которое имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века.
Комментарии
Уже в сентябре здание перестанут отапливать.
Там Труба от котельной покрывает сажей толщиной в палец за один раз дня отопления все вокруг. . Говорят денег нет на улавливатель. У ведущих гроссмейстреов денег нет?
Стремимся в Васюки!
А для чего сейчас нужна шахматная инфраструктура, со зданиями, помещениями, столами, досками, часами, итп ...? Есть же всё в многочисленных онлайнах в интернете, хоть для детей хоть для взрослых ... турниров всяких завались, там и 1 партию в любое время пожалуйста хоть со своим уровнем или выше или ниже, на выбор)
Тут с боксёрами разобраться не могут, шахматисты подавали
Какие-то странные комментаторы, вы еще скажите, зачем нужна шахматная федерация? И при чем здесь деньги ведущих гроссмейстеров? И это действительно вопрос к краевой власти и о сохранении и модернизации здания, в том числе системы отопления.
17.08.2020 12:16
- гость -
А для чего сейчас нужна шахматная инфраструктура, со зданиями, помещениями, столами, досками, часами, итп ...?
если так рассуждать, то вообще ничего не нужно, мне вот непонятно зачем строить здание прокуратуры, такие огромные бюджетные средства, непонятно зачем построили административное здание на Гоголя и т.д., заметьте на это средства всегда есть, а сохранить исторические здания нет средств
Федерация в каком виде? С инфраструктурой, органами, полномочиями, большим бюджетом подо всё это или может достаточно иметь какую то платформу в интернете или сайт со всей информацией? Шахматисты по дефолту должны быть продвинутыми, без всяких заседаний президиумов и коллегий ... Вот прямо в эти дни проходит крупнейший турнир онлайн, с участием всех ведущих шахматистов мира. Они где то встречались, обсуждали его проведение ? Нет, всё организовано ими по интернету, как и сами встречи и любой может посмотреть вживую партии на канале Матч Игра, понаблюдать за эмоциями игроков, которые на самом деле от друг друга за тыщи вёрст...