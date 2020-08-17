Ведущие гроссмейстеры России попросили Томенко сохранить краевой шахматный клуб

Несколько известных гроссмейстеров написали коллективное письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой сохранить краевой шахматный клуб в Барнауле. К осени клуб обязан покинуть здание в центре города по адресу ул. Гоголя, 42, где он располагается уже много лет. По решению комиссии, объект признан аварийным и должен быть снесен.

Как напомнили гроссмейстеры губернатору в письме, опубликованном на сайте федерации, в Алтайским крае в последние годы проводились турниры регионального, окружного, всероссийского и даже международного уровня. Появились и талантливые игроки. Все это стало возможным благодаря основанию краевого шахматного клуба в начале 2013 года, который, по примеру Москвы, открыли в историческом здании в центре города. По мнению авторов письма, КГБУ "Краевой шахматный клуб" является неотъемлемой частью этой давней традиции. Он стал мощнейшей точкой роста не только для Алтайского края, но и для СФО.

"С сожалением для себя мы узнали, что сегодня краевой шахматный клуб выселяют из занимаемого помещения. Уважаемый Виктор Петрович! Мы, шахматисты, которым довелось участвовать в самых престижных турнирах планеты, обращаемся к Вам с просьбой сохранить краевой шахматный клуб как минимум в том формате, в котором он существует. Его исчезновение станет огромной потерей не только для Алтайского края, но и для шахмат всей нашей любимой страны", – говорится в письме.

Под обращением подписались несколько ведущих гроссмейстеров. В частности, двукратный победитель командного чемпионата Европы, многократный чемпион Сибири Андрей Белозеров из Томска, трехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной команды России, двукратный победитель командных чемпионатов мира, чемпион Европы по быстрым шахматам, заслуженный мастер спорта России Алексей Дреев из Москвы, четырехкратный победитель Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной команды России, заслуженный тренер России Сергей Рублевский из Кургана и многие другие.

Ранее стало известно, что Алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, в ближайшее время обязан покинуть здание по адресу ул. Гоголя, 42, где располагается уже много лет. По решению комиссии объект признан аварийным и должен быть снесен. Уже в сентябре здание перестанут отапливать. Сейчас власти и федерация ищут новое помещение для шахматистов. Однако предпочтительным остается вариант, при котором шахматный клуб останется в нынешнем здании на Гоголя, которое имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века.