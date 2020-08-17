Как в Беларуси прошли самые масштабные протестные митинги в современной истории. Фото

Фото: NEXTA live
16 августа стало важным днем в истории Белоруссии. Выразить свою гражданскую позицию и несогласие с результатами президентских выборов вышли несколько десятков тысяч человек по всей республике. Только в Минске на Марш свободы собралось 200 тысяч человек. Акция началась днем возле стелы "Минск – город-герой", ближе к вечеру протестующие направились к Дому правительства, перекрыв проезжую часть проспекта Независимости – главной улицы Минска. Люди выступали против насилия спецназовцев по отношению к протестующим и просили "Сашу" уйти.
В этот же день за несколько часов до протестов в Минске прошел проправительственный митинг, где собрались сторонники Александра Лукашенко. По оценке МВД, на нем присутствовали 65 тысяч человек; по самой большой независимой оценке – 30 тысяч, – пишет "Медуза".
Комментарии
Саша сам не уйдёт. Нужно вилами ему помочь
прошел проправительственный митинг, где собрались сторонники Александра Лукашенко. По оценке МВД, на нем присутствовали 65 тысяч человек; по самой большой независимой оценке – 30 тысяч
Ну это еще куда ни шло. А то сначала написали 2 тысячи. А 30 тысяч работающих и пенсионеров против 200 тысяч преимущественно молодежи это гражданская война с не 100-процентным исходом. 200 тысяч будут говорить, что за них больше, а 30 тысяч будут говорить, что 8 из 9 млн за них. И без войны это не установить
Война детей с родителями
Саша, подписывай договор о Союзном государстве, тогда шанс есть. Иначе даже в Ростове - зона
17.08.2020 11:51
гость
Ок
собралось 200 тысяч человек
По головам считали?
Где сообщения о выступлениях народа против власти в России? Где Куштау, где Хабаровск?
Согласна. Про протестную демонстрацию в Москве словом не обмолвились. Свобода слова, однако.
Одно понятно точно. Нет у таракана 80% Он обычный жулик.
И без войны это не установить
Легко установить - посадить жулика и устроить честные выборы. А там уже меньшинство подчинится большинству.
Легко установить - посадить жулика и устроить честные выборы
Жулика без войны не посадить, если за него 8 млн из 9. А 8 или 1 это без войны не установить
В Хабаровске люди уже второй месяц устраивают митинги. В Башкирии местное население отстаивает гору Куштаю. В Башкирии очень серьезные стычки гражданских и силовиков. Но почему то нашим властям неугодно показывать в новостях это, зато Украина и Белоруссия на первых новостных полосах!
Вчера смотрел лукашенковский митинг, там брали интервью у одной бабки, она сама начала словами - мне 69 лет, я телевизор вообще не смотрю, всю информацию получаю из интернета и я возмущена этими безобразиями против рыгорыча методичку дали?
Сильная вещь интернет! Без оного всё прошло бы гораздо спокойнее.
Дедушка Ленин в своё время ещё учил - первое берём почту и телеграф, далее вокзал, и по списку ...
Оказывается манипулировать можно не только: глаза в глаза ...
17.08.2020 11:47
гость
как лихо вы цифрами манипулируете.
За Лукашенко было 65 тыс, а на митинг свободы пришло не более 100 тыс.
И расклад совсем другой. Вообще не понимаю что тут за люди желают беларусам повторения судьбы хохлов.
все фотки сделаны в конспиративном государстве на деньги госдепа
Пламенный привет тракторостроителям Минска от коллег с Алтая, Владимирского тракторного, от тракторостроителей Волгограда и из Липецка! Если этого мало, пусть на Мотор Сич послемайданный посмотрят»
ОДКБ обязует помочь президенту страны в случае внешней угрозы.
Пшеки ручонки свои загребущие уберите от белой руси.
17.08.2020 12:28
- гость -
Пламенный привет тракторостроителям Минска от коллег с Алтая ....
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Привет!!!
На начало 2018 года ООО «Завод Алтай Трактор» является малой компанией с уставным капиталом 20000 рублей и нулевой финансовой отчетностью за 2015 и 2016 годы ...(википедия)
17.08.2020 12:27
- гость -
За Лукашенко было 65 тыс, а на митинг свободы пришло не более 100 тыс
Я максимальный разброс рассмотрел, 30 тысяч и 200 тысяч это тоже не критично. За Лукашенко ходят те, кому завтра на работу, против, кому и завтра нехрен делать. Поэтому даже максимальный разброс не критичен
За Лукашенко ходят те, кому завтра на работу,
А то уволят))
еще один диктатор самодур похоже сдулся. Ждем следующего.
клуб диктаторов с каждым днем сокращается.
ход развития общества никакими войнами и силой не остановить.
диктаторы обречены. жаль только будет загубленных ими душ, чтобы остаться у власти.
Анекдот:
Идет мужик по улице с работы, трезвый, никого не трогает. Рядом тормозит автозак, вылетают омоновцы и начинают паковать его в машину, лупят дубинками. Мужик кричит:
- Отпустите, я за Лукашенко голосовал!
- Не ври, за Лукашенко никто не голосовал!
Саша, подписывай договор о Союзном государстве, тогда шанс есть. Иначе даже в Ростове - зона
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на зону в тюрьму народов можно загнать только силой. а без войны и оккупации на это не соглашается даже новороссия.
Клуб диктаторов с каждым днем сокращается, а клуб диктатур с каждым годом увеличивается. Желтых жилетов загасили жестко и негров уже гасят помаленьку
Лукашенко сказал, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия "погибнет как государство".
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Если ты набрал 80%, то чего же ты так трясёшься? С такой огромной поддержкой его опять изберут президентом. А если ты смухлевал, так об этом раньше нужно думать.
17.08.2020 12:27
- гость -
Уже не важно, пять или пятьдесят тысяч было за Лукашенко, т.к. стало известно, что их свозили автобусами со всей страны. А против него вышли сами. Причём не только в Минске, но и в небольших городах и даже в деревнях. И их во много раз больше.
ООО «Завод Алтай Трактор» является малой компанией с уставным капиталом 20000 рублей и нулевой финансовой отчетностью за 2015 и 2016 годы ...(википедия)
Это просто неэффективным дуракам дали! В Белоруссии так не будет!
сами вы жулики лукошенко молодец страну не отдает на растерзание
Причём не только в Минске, но и в небольших городах и даже в деревнях. И их во много раз больше.
Да что там,даже в моей семье вышли! Правда опять зашли.
И расклад совсем другой. Вообще не понимаю что тут за люди желают беларусам повторения судьбы хохлов.
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а хохлы между прочим не жалеют о своих проведенных ТРЕХ МАЙДАНАХ.
и 70% готовы вновь выйти если возникнет необходимость. как и румыны, грузины, ......
да и живут они хохлы нынче не хуже нашего. и минимальная и средняя по стране зарплата выше нашей. а цены ниже
Знакомьтесь - Василиса Голикова, 1994 года рождения, жительница Минска, никогда и нигде не работавшая, 14 раз задерживалась за занятие проституцией ;
С воскресенья (дня выборов) Василиса сделала головокружительную КАРЬЕРУ - стала КООРДИНАТОРОМ протестов в микрорайоне Уручье!
Слушайте в интернете КАК она организовывает ОХОТУ на ОМОН, заманивая их во дворы, замазывая шлемы краской и добивая кирпичами.
Вот такие оппы, Дока, в РБ.
ты такое же г.
Интернет - это сила
Если не верите цифрам голосования, то надо поверить в то, что на всех избирательных участках все члены избирательной комиссии, наблюдатели были в сговоре с Лукашенко
ха-ха .
Ну понятно, что проституки и пи...сы.
Они любят обсуждать чуже "грехи",
а про свои как-то не очень
17.08.2020 12:55
- гость -
Это кто ж тебе такое сказал ? Жалеют, да еще как. Сестра там живет, тоже повелись на майданные лозунги поначалу, теперь горько жалеют. И живут намного хуже, чем жили до майдана и намного хуже чем в России. И цены выше на все практически или такие же, а доходы намного ниже.
Походу Лугабе недолго осталось.
средняя зарплата на Украине сегодня по официальным данным составляет 13700 рублей.
13:14
- гость -
средняя зарплата на Украине сегодня по официальным данным составляет 13700 рублей.
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Не рублей, а гривен.
Жыве Беларусь!!!
Против чего протестуют белорусы?Против Лукошенко? Чтобы его заменила жена Тихановского?Тогда начнутся перемены.И какие же?
клуб диктаторов с каждым днем сокращается.
К сожалению, на наш век хватит, и передел власти вообще ничего не гарантирует. И увеличивающееся количество свобод, к сожалению, не всегда и очень редко ведет к росту благосостояния народа.
да, правильно написали - нормальные граждане Белоруссии не майданят и доверяют своим властям разобраться с продажными
у хохлов идёт трудный переход от системы овцы-пастухи к системе общество-нанятые управленцы, щас бульбаши подобное будут
Пусть обнародуют, кто откуда средства взял на избирательные компании, все, кто к власти рвется. Как говорится, хрен редьки не слаще
В последнем ролике Шария обсуждается митинг на заводе,95% продукции которого идёт в Россию.Лес рук проголосовавших за жену Тихановского. Вопрос:и каких же перемен,друзья мои,требуют ваши сердца?Повернуться спиной к России,цеха переоборудовать под какие-нибудь склады чего-то?Оставить охрану,рабочих распустить.Не рубите ли вы коллективно сук на котором сидите?И на какие шиши вы будете жить в своей стране?МВФ помнит о вас,МВФ с вами,МВФ вас везде найдёт.Вперёд к благополучию через кредиты...Полоумие.
Умилительно, как чувак с хреном в заду рассуждает о судьбах хохлов и бульбашей. Оглянись вокруг себя - не имёт ли кто тебя?
17.08.2020 13:57
гость
Пусть обнародуют, кто откуда средства взял на избирательные компании,
Да, это было бы хорошо. Лукашенко, в том числе.
Всем нормальным людям понятно, что реализуется заказ на очередную "революцию достоинства" из пиндостана! Выборы президента только повод. Конечно Лукашенко облажался, но его старший брат ему мозги поправит и поможет выйти из этого дерьма, куда он сам залез. Ну и у Путина появляется большой шанс возвратить белорусов в родную гавань! Ждём!!!