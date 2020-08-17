Комиссия выявила нарушения в алтайской школе с протекающей крышей

Комиссия проверила Березовскую школу в Панкрушихинском районе и пришла к выводу, что учреждение сможет принять школьников после того, как выполнит требования пожарной безопасности. Об этом сообщает "Банкфакс".
В частности, у проверяющих вызвало нарекания отсутствие пожарного ящика, журнала инструктажей по технике безопасности и действующего пожарного выхода (он есть, но захламлен). Иных нарушений, препятствующих проведению занятий, не нашли.
Вместе с тем, протекающая крыша и трещины на стенах, беспокоившие родителей школьников, не вошли в число недостатков, которые следует обязательно устранить до начала учебного года.
"На данный момент ничего с этим не поделать. Мы покрасили все, помыли, повесили шторочки, у нас чистенько, свежо, красиво, – рассказала завуч Березовской школы Ирина Гузева. – Есть, правда, желтые потеки на стенах и потолке из-за протекающей крыши, но как только ее заменят, мы тут же и это исправим. В целом мы готовы к работе".
Она уточнила, что ремонт здания обещают провести до конца "финансового года". Если его будут делать в этом учебном году, занятия, скорее всего, перенесут в другое здание. В частности, учителя называют в качестве альтернативного варианта помещение сельсовета.
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