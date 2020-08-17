Алтайские школы примут рекордное число первоклассников

В новом учебном году в Алтайском крае пойдут в первый класс на пять тысяч школьников больше, чем годом ранее. Это новый рекорд, информирует Telegram-канал "Ленина, 59".
Общее количество учащихся школ с сентября составит 280 тысяч человек, уточнили в региональном Министерстве образования и науки.
Как ранее писал amic.ru, в 2019 году учебу начали 275 тысяч школьников, из которых 30 тысяч – первоклассники.
Заявочная кампания по записи детей в образовательные учреждения по месту жительства стартовала с 1 февраля, а с 1 июля родителям позволили записать ребенка по желанию в любую школу при наличии свободных мест.
Комментарии
Прирост за счет смуглых?
Капля в море
Новый зуб за час. Из предыдущей темы
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Новый зуб НА час.