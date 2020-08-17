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Более 410 тысяч жителей Алтайского края имеют доходы ниже прожиточного минимума

, ИА "Амител"
За десять лет только 172 тысячи человек перестали быть малоимущими
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

410,3 тыс. жителей Алтайского края имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Таковы данные за 2019 год. Причем это на 172 тыс. человек меньше, чем было десять лет назад, рассказала во время онлайн-брифинга 17 августа начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

"Структура бедности определена не только возрастным составом, демографической ситуацией, сложившейся в Алтайском крае, но и структурой экономики, ее диверсификацией. На сегодняшний день мы видим, что наиболее бедное население проживает в сельской местности. Это более 77%. Прежде всего, к малоимущим гражданам у нас относятся семьи с детьми. И на сегодняшний день таких семей более 88% в структуре населения, находящегося с доходами ниже прожиточного минимума", – пояснила Капура.

Причем доля работающих бедных за последние годы в регионе снизилась. "Это определено как раз темпами роста заработной платы и в целом доходов населения. И меры, которые приняты на уровне правительства Алтайского края и реализуются в регионе, способствуют тому, чтобы повысить доходы у работающего населения. Именно оно несет на себе наибольшую демографическую нагрузку", – добавила Капура.

По ее словам, сегодня на 1 тысячу работающих приходится порядка 882 неработающих. То есть тех, кто не имеет официальных источников дохода, за исключением мер господдержки.

За десять лет в Алтайском крае уровень бедности снизился с 23,9% до 17,6%. Так, в 2010 году в регионе было 582 тысячи малоимущих, а в 2019-м – 410 тыс. человек (172 тыс. человек вышли из категории граждан с доходом ниже прожиточного минимума).

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

17.08.2020 14:39
- гость -

Какие меры приняты госпожой Капура с целью повышения уровня оплаты труда и занятости работников в сельской местности? К чему тупо статистика- человек получает отличную зарплату в администрации: что сделано????????

17.08.2020 14:52
гость

т.е. зарплата в 13-15 тыс у еще 500 тыс жителей это норма ??? Тогда будьте добры делараторы - снижайте себе мильены в декларациях, не заработали вы столько, а неправильно перераспределили!

17.08.2020 15:09
- гость -

Жизнь в российской деревне уже давно надо приравнять к сибирской ссылке и выплачивать пособия за вредность: Дорог нет, воды и канализации нет, газа нет, электричество плохого качества и то с перебоями.

17.08.2020 15:10
- гость -

410,3 тыс. жителей Алтайского края имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Если доход на 5 рублей превышает прожиточный минимум, уже в эту статистику ,по-моему, не входят. Так что РЕАЛЬНАЯ КАРТИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУЖЕ.

17.08.2020 15:20
- гость -

Если бы зарплаты краевых чиновников были на таком же уровне,как у этих 410,3 тыс. жителей Алтайского края,тогда была бы другая картина.
А так госслужащие краевого центра уступают по уровню зарплат только коллегам из обеих столиц.

17.08.2020 15:22
Старушка Шепокряк

Зато у нас министр спорта получает почти по 580 000 рублей, здравоохранения около 300 000, так что зря вы так, у нас и богатые есть.

17.08.2020 15:23
- гость -

17.08.2020 15:22
Старушка Шепокряк
Зато у нас министр спорта получает почти по 580 000 рублей, здравоохранения около 300 000.

Не верю!!!!!

17.08.2020 15:44
Сельчанин

Бедность - не порок!

17.08.2020 15:46
Поразмыслим

Бедный на селе-не значит,что он незанятый. Может быть выход САМОЗАНЯТОСТЬ?

17.08.2020 15:46
- гость -

17.08.2020 15:22
Старушка Шепокряк
Намек что Попов голодает? Не верю!

17.08.2020 15:53
- гость -

Легко и просто заставить законодателей и управителей работать: Сделать им динамическую ЗП, в зависимости от показателей и ввести уголовную ответственность, если траты чиновника и его семьи превышают полученный им доход.
А показатели следующие - Кол-во бедных в крае/области >20% - получаете не более чем среднюю ЗП по краю, от 15% до 20% - не более 1.5 средних ЗП, 5% до 10% - не более 2 средних ЗП.

Хочешь получать 300тыс./мес? Значит делай, чтобы бедного населения было не более 10%, а средняя ЗП в крае - 150тысяч ))
Получаешь или тратишь 300тыс, когда у тебя в крае 17% за чертой бедности, а средняя ЗП 29тыс? Иди в тюрьму..

17.08.2020 15:58
Гость

Как только что-то начинается разумное, никто не вникнет - сразу негатив. Видимо, так проще.

17.08.2020 16:24
Не милый мой бухгалтер






Сегодня отправил, ждемс ответит нет.
Уважаемый Виктор Петрович.
Объясните мне, как жителю Алтайского Края, налогоплательщику, чем у нас так занят министр спорта Перфильев, что получает почти 580 000 рублей в месяц, это за 2018 год, а в 2019 г. он продал недвижимость тут понятно.
Почему министр здравоохрания Попов получает около 280 000 рублей в месяц, у нас что проблем со здравоохранением нет или болеть меньше стали, больше врачей в крае работает?
Вы проработали в «Норникеле», коммерческой организации и должны знать, что такое KPI и как он рассчитывается?
В Алтайском Крае средняя заработная плата 22-25 тысяч, а неофициальная еще ниже.
У вас в крае 410 тысяч человек, каждый 5-й имеют доходы ниже прожиточного минимума, вам не кажется, что это как-то неправильно?
Почему зарплата министра в дотационном и бедном крае в 15-20 раз выше зарплаты среднего жителя?
Вы вот это объясните, причем зарплата и министров, и ваша формируется из налогов этих трудяг, получающих 15-20 тысяч. Мне стыдно за такую власть, стыдно за вас. Устроили какой то «пир на костях» и считаете, что все в крае хорошо и все живут так.

17.08.2020 16:25
Старушка Шепокряк

Гость это и есть KPI, Томенко 100% о них знает...

17.08.2020 16:46
- гость -

172 тысячи просто умерли за 10 лет. А считать не бедными людей с доходом больше прожиточного минимума-это кощунство . Пусть попробует прожить на этот прожиточный минимум. Противно читать этих чинуш. Всё только для галочки

17.08.2020 17:41
Старушка Шепо

Русские можем, переможем. Или мы их уже братьев белорусов?

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