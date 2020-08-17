Алтайская полиция показала видео с места ДТП, в котором погибли пять человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю опубликовала ролик с места аварии в Рубцовском районе, где погибли пять человек. На кадрах видно, что от ВАЗ-2107 не осталось практически ничего, кроме багажника.
Как уже сообщал amic.ru, жесткое столкновение произошло в ночь на понедельник, 17 августа, на трассе Барнаул – Рубцовск. По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель ВАЗ-2107, который выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Renault.
В результате погибли пять человек: мужчины 1982, 1989 и 1985 годов рождения и две женщины, личности которых устанавливают. Водителю грузовика госпитализация не понадобилась.
Комментарии
сплошной фарш... жесть какая
барнаул-рубцовск на повороте к мамонтово? Ээээ... это как?
грузовик жалко
для - гость -
Там есть поселок мамонтово, на этом повороте ограничение по скорости стоит, скорей всего 7ку на повороте вынесло на встречку