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Трое детей пострадали в ДТП в Алтайском крае

, ИА "Амител"
62-летний водитель выехал на встречную полосу
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате аварии в Алтайском крае. ДТП произошло в понедельник, 17 августа, в Романовском районе.

По предварительной версии, на 18-м километре автодороги Романово – Завьялово 62-летний водитель автомобиля Toyota Probox выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona Premio, которой управлял 29-летний мужчина.

Как сообщают в краевой ГИБДД, в результате аварии пострадали три юные пассажирки "Короны" – девочки в возрасте двух месяцев, четырех и пяти лет. Их доставили в  больницу и оказали медпомощь. Также к врачам обратились двое пассажиров Probox – мужчина и женщина.

По факту ДТП идет разбирательство.

Ранее amic.ru писал, что в ночь на 17 августа в результате столкновения грузовика и ВАЗ-2107 на трассе Барнаул – Рубцовск погибли пять человек: трое мужчин и две женщины.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.08.2020 18:13
- гость -

Пруль и 62 года вообще не совместимо...!
Учитесь обгонять на прулях, господа, не подвергайте других участников опасности.

17.08.2020 18:22
- гость -

причем тут пруль и возраст?
на встречку вылетают не из за руля или возраста, а из за очень низкой культуры вождения

17.08.2020 18:33
- гость -


причем тут пруль и возраст?
на встречку вылетают не из за руля или возраста, а из за очень низкой культуры вождения

---------

Да потому что старпёрам дома надо сидеть!

17.08.2020 18:38
- гость -

Да потому что старпёрам дома надо сидеть!

Странное утверждение. После повышения пенсионного возраста 62 года даже не пенсионер ещё во всю работать нужно.

17.08.2020 18:39
- гость -

Странно то, что был повышен пенсионный возраст. А моложе-то вы не стали.

17.08.2020 18:42
гость пенс

и притом работать водителями, строителями, хирургами и прочими опасными профессиями

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