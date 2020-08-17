Трое детей пострадали в ДТП в Алтайском крае

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате аварии в Алтайском крае. ДТП произошло в понедельник, 17 августа, в Романовском районе.
По предварительной версии, на 18-м километре автодороги Романово – Завьялово 62-летний водитель автомобиля Toyota Probox выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corona Premio, которой управлял 29-летний мужчина.
Как сообщают в краевой ГИБДД, в результате аварии пострадали три юные пассажирки "Короны" – девочки в возрасте двух месяцев, четырех и пяти лет. Их доставили в больницу и оказали медпомощь. Также к врачам обратились двое пассажиров Probox – мужчина и женщина.
По факту ДТП идет разбирательство.
Ранее amic.ru писал, что в ночь на 17 августа в результате столкновения грузовика и ВАЗ-2107 на трассе Барнаул – Рубцовск погибли пять человек: трое мужчин и две женщины.
Комментарии
Пруль и 62 года вообще не совместимо...!
Учитесь обгонять на прулях, господа, не подвергайте других участников опасности.
причем тут пруль и возраст?
на встречку вылетают не из за руля или возраста, а из за очень низкой культуры вождения
причем тут пруль и возраст?
на встречку вылетают не из за руля или возраста, а из за очень низкой культуры вождения
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Да потому что старпёрам дома надо сидеть!
Да потому что старпёрам дома надо сидеть!
Странное утверждение. После повышения пенсионного возраста 62 года даже не пенсионер ещё во всю работать нужно.
Странно то, что был повышен пенсионный возраст. А моложе-то вы не стали.
и притом работать водителями, строителями, хирургами и прочими опасными профессиями