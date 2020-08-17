АУЕ признали запрещенной в России экстремистской организацией

Криминальное движение АУЕ суд признал экстремистской организацией, запрещенной в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Иск подал генпрокурор Игорь Краснов. Он настаивал, что это "хорошо структурируемая и управляемая организация", которая "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".
Правоохранители подчеркивали, что в ее деятельность активно вовлекают молодежь, чья психика подвергается деструктивному воздействию.
Суд признал посчитал доводы истца достаточными, чтобы внести АУЕ в список экстремистских организаций, запрещенных в России.
После вступления судебного решения в силу, уголовное наказание ждет людей, которые пропагандируют идеи указанной экстремистской организации и причисляют себя к ее участникам.
Комментарии
В решении суда предусмотрена возможность переименования и иные действия, скрывающие и маскирующие деятельность этой кодлы ?
А что такое АУЕ?