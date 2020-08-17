Барнаульца осудили за попытку ввезти особо крупную партию наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор жителю Барнаула за попытку сбыть наркотики в особо крупном размере и легализацию денег, полученных преступным путем. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
"Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2019 года мужчина на автомобиле BMW 735i под управлением знакомого, неосведомленного о его намерениях, из Барнаула приехал в Тюмень, – уточнили в ведомстве. – Из тайника в лесу в Тюменском районе он забрал более 7,5 кг синтетического наркотика для сбыта на территории Алтайского края".
Автомобиль подозреваемого остановили на посту полиции. В машине нашли запрещенные вещества и изъяли их.
Суд признал барнаульца виновным и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии строгого режима со штрафом 30 тысяч рублей.
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