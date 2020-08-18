"Обезглавленный" Каменский район временно обрел руководителя

Период "безвластия" в Каменском районе завершился. Как сообщает "Банкфакс", Евгения Гордиенко, которая исполняла обязанности главы района до 1 августа, продолжит руководить районными властями до 3 сентября.
Соответствующее решение приняли депутаты Каменского райсобрания на внеочередной сессии, которая состоялась 17 августа.
Кроме того, парламентарии утвердили сроки проведения конкурса на замещение должности главы района. В соответствии с их решением, документы от кандидатов будут принимать до 20 сентября.
Напомним, 24 августа 2018 года суд отстранил главу района Федора Найдена от исполнения своих обязанностей. Тогда депутаты временно назначили на этот пост его заместителя – Евгению Гордиенко. 23 октября 2019 года треть депутатов выступила за снятие ее с поста и назначении другого заместителя главы администрации – Алексея Жихаренко.
После этого было назначено опросное голосование. За Жихаренко проголосовали 12 депутатов, один был против, еще пятеро не голосовали. Но этого было достаточно для принятия решения.
После этого на должность вновь вернули Гордиенко, но ее полномочия истекли 1 августа. Из-за разногласий в депутатском корпусе продлить их удалось только спустя две недели.
Комментарии
Игры престолов по-каменски
18.08.2020 09:05
- гость -
вообще-то мадам Гордиенко отчаянно проталкивают в кресло главы района господа из Барнаула.
По данным инсайдероов, в промежуток с 12 по 17 августа эмиссары «голубого дома» проводили точечную «воспитательную работу» с каждым из опозиционно настроенных мундепов, что, по всей видимости, и повлияло на исход сессии.
начальник организационного управления аппарата АКЗС Степан Босяк, представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань, заместитель начальника департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики Александр Рыбаков и его коллега по управлению Максим Гербет
У каждого руководителя есть заместитель. Какое безвластие.
18.08.2020 09:44
- гость -
Как наивно ваше представление ...
Гордиенко --- это зам.главы без главы.