Владислав Бомбизо ушел с поста главврача краевой больницы скорой помощи

Владислав Бомбизо 17 августа покинул пост главного врача краевой клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Информацию amic.ru подтвердили в региональном минздраве. С понедельника обязанности главврача БСМП исполняет Дмитрий Устинов.
Специалист уволился с поста по собственному желанию, уточнили в ведомстве. Главврачом "первой горки" Бомбизо проработал почти 9 лет, придя на эту должность в декабре 2011 года. До этого он шесть лет заведовал вторым хирургическим отделением городской больницы №1.
Владислав Бомбизо — хирург высшей категории, кандидат медицинских наук и "Заслуженный врач РФ". Медицинскую деятельность начал в 1986 году после окончания Алтайского медуниверситета. В 2011 году Бомбизо был председателем комитета по делам здравоохранения Барнаула.
Исполняющим обязанности главврача больницы 17 августа назначили Дмитрия Устинова, который до этого был заместителем Бомбизо по медицинской части. Он, как и предшественник, имеет высшую квалификационную категорию по специальности "Хирургия". Медицинскую деятельность ведет с 1995 года.
Напомним, БСМП — старейшее медучреждение на Алтае со 123-летней историей. Сегодня краевая больница скорой медпомощи — единственный в регионе травматологический центр первого уровня. Здесь находятся краевые центры артрологии и эндопротезирования крупных суставов, экстренной нейротравматологии, вертебрологии, травмы кисти и тяжелой сочетанной травмы.
Комментарии
информацию амику подтвердили в минздраве, а где амик узнал про эту информацию?))
Зловещая фамилия!!!
18.08.2020 14:00
Гость
информацию амику подтвердили в минздраве, а где амик узнал про эту информацию?))
Да да конечно. У главврача только один знакомый - Гость. Больше никого нет в окружении!!!
Ну уволился и что?! уровень таджика по любому. Попов по любому такого мнения. Других наберет, лишь бы русский знали.
Попов по любому такого мнения. Других наберет
На примете уже есть?