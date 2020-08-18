Пациентка проснулась в морге после операции в районной больнице

14 августа в Горшеченскую районную больницу госпитализировали местную жительницу с резкими болями в животе. Медики заподозрили у нее непроходимость кишечника, но во время операции обнаружили злокачественную опухоль с множественными метастазами, пишут "Известия".
Проходимость кишечника восстановили, но после операции наступила клиническая смерть. В больнице нет оборудования, которое может отслеживать активность мозга, поэтому женщину сочли мертвой и увезли в морг, где она и проснулась.
"Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов", — прокомментировали ситуацию в местной администрации.
По данному факту организовали проверку.
Комментарии
Вот он уровень нашей медицины! Кстати, а где конец истории? Дальше женщину как собаку усыпили или выписали, а через несколько часов она умерла?
так ее хотя бы зашили??))
Ладно хоть вскрытие не провели...
и где это вообще произошло?
Вскрыть не успели?
Прям как из Индии новость. Там это обычное дело.