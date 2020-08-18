Мэрия показала проект набережной на реке Барнаулке

18 августа в администрации Барнаула обсудили проект набережной реки Барнаулки. Планы показали в официальном телеграм-канале мэрии.
Начальник управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула Светлана Чаузова и главный инженер проектов "Сибгеострой" Александр Демидов рассказали о проекте подробнее.
Набережную планируют обустроить с двух сторон реки на участке от проспекта Красноармейского до улицы Приречной. Здесь планируют установить освещение, провести дополнительное озеленение и построить два моста.
Так как проект затрагивает территорию сереброплавильного завода, перед разработкой проектной документации проектировщики и представители администрации города неоднократно встречались с собственниками территории для согласования и увязки двух проектов, отметила Светлана Чаузова.
Администрация города подготовила заявку, в которую включено создание сетей водоотведения со строительством очистных сооружений за проспектом Красноармейским, реконструкция разворотного трамвайного кольца на площади Свободы и автомобильного моста с подъездными путями, проходящими по территории сереброплавильного завода.
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