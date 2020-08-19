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В Алтайском крае рыбак спас трехнедельного лосенка от голодной смерти

, ИА "Амител"
Малыш совсем потерял силы и почти ослеп
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В окрестностях села Усть-Алейка Калманского района рыбак спас новорожденного лосенка, который остался без матери, сообщают "Вести Алтай".

Животное несколько дней подряд выходило к воде. Это заметил один из рыболовов. Мужчина рассказал об этом местному охотоведу, и вместе они нашли лосенка, который уже полностью выбился из сил. Чтобы помочь малышу, неравнодушные жители района отвезли его в Барнаул.

Ветеринары обследовали животное и обнаружили воспаление и множество травм, в частности – потерю зрения. Как объяснил руководитель центра помощи диким животным "Ноев ковчег" Артем Кучер, лосенку от роду всего 3-4 недели. Таким образом, животное по меркам Алтайского края родилось поздно.

"Скорее всего, лосиха была молодая и у нее по каким-то причинам сдвинулось время года. Как правило, такие маленькие лосята не выживают, потому что зимы у нас суровые. К тому же лосиху, скорее всего, браконьеры убили, а лосенок еще маленький, еще молочник, и травы, которую он ел, ему не хватало", – сказал Кучер.

На сегодняшний день состояние малыша стабильное – он сам пьет козье молоко и ест веточки. Ветеринары продолжают бороться за зрение лосенка, пока есть надежда спасти второй глаз. Жить животное будет на страусиной ферме под Барнаулом, где для него уже подготавливают вольер.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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