Власти Алтайского края выставят на торги имущество тепличного комбината

Власти Алтайского края собираются продать имущество тепличного комбината "Индустриальный" в Барнауле на открытых торгах. Об этом рассказал губернатор Виктор Томенко в ходе встречи с генеральным директором группы компаний "Горкунов" Борисом Горкуновым, сообщает пресс-служба правительства.
На данный момент тепличный комплекс, 100% акций которого принадлежат властям, передан в аренду группе компаний "Горкунов", которые уже наладили производство и наняли необходимый персонал. В модернизацию теплиц вложили порядка 170 миллионов рублей.
Томенко отметил, что ГК "Горкунов" зарекомендовала себя как надежный партнер и ответственный работодатель. Сам Борис Горкунов подчеркнул, что совместные с правительством усилия позволили провести оздоровление производственной деятельности тепличного комбината.
Следующим этапом восстановления работы предприятия станет продажа на открытых торгах объектов имущественного комплекса комбината "Индустриальный". ГК "Горкунов" собирается принять участие в этих процедурах. На данный момент комиссия, созданная по поручению губернатора, провела инвентаризацию активов и обязательств, наладила работу по взысканию дебиторской задолженности. Когда состоятся торги, пока неизвестно.
Деньги, полученные в результате продажи, пойдут на выплаты кредиторам, а оставшиеся средства и свободные от строений земельные участки передадут в собственность региона.
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