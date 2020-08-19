Яблочный Спас в старинном храме. Как в Барнауле отмечают великий праздник

В среду, 19 августа, православные христиане всего мира отмечают один из самых красивых и торжественных праздников – Преображение Господне или как его называют в народе Яблочный Спас. Литургию в этот день священники служат в белом облачении. И верующие в храмы тоже приходят в белых одеждах, а с собой приносят урожай со своих садов – фрукты и овощи для освящения. А после посещения церкви одна из традиций праздника – встречаться с друзьями и делиться освященными плодами. Корреспондент amic.ru Вячеслав Мельников побывал на службе в Покровском соборе Барнаула и подготовил фоторепортаж с одного из самых красивых и колоритных праздников.
Комментарии
А что, масочный режим отменили? Или разрешили проведение массовых мероприятий?