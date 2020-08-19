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Павловский Хатико. На алтайской трассе собака уже несколько дней дожидается хозяев

, ИА "Амител"
По всей видимости, владельцы решили избавиться от четвероногого друга
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

На одной из трасс Алтайского края собака уже несколько дней подряд ждет своего хозяина, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

"Дня три назад ехали в гости и на трассе между Павловском и Новообинцево заметили песика. Вчера снова ехали, а он сидит на том же месте. До ближайшей деревни очень далеко и вряд ли он пришел оттуда. Ему там не выжить без воды и еды", – рассказывает очевидец.

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что, скорее всего, собаку выкинули хозяева. Один из комментаторов рассказал, что уже видел этого пса месяц назад на этом же участке, и тогда питомец заглядывал в машины, вероятно, в поиске своих владельцев.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

19.08.2020 12:41
Егор

Твари. Конченные.

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