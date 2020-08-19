Павловский Хатико. На алтайской трассе собака уже несколько дней дожидается хозяев

На одной из трасс Алтайского края собака уже несколько дней подряд ждет своего хозяина, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
"Дня три назад ехали в гости и на трассе между Павловском и Новообинцево заметили песика. Вчера снова ехали, а он сидит на том же месте. До ближайшей деревни очень далеко и вряд ли он пришел оттуда. Ему там не выжить без воды и еды", – рассказывает очевидец.
Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что, скорее всего, собаку выкинули хозяева. Один из комментаторов рассказал, что уже видел этого пса месяц назад на этом же участке, и тогда питомец заглядывал в машины, вероятно, в поиске своих владельцев.
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Твари. Конченные.