В Барнауле перекроют движение по улице Власихинской

В Барнауле с 22:00 21 августа до 20:00 2 сентября перекроют движение по всей ширине улицы Власихинской в районе пересечения с Попова, сообщает пресс-центр мэрии.
Ограничение связано с капитальным ремонтом трамвайных путей на участке. При этом движение электротранспорта разрешат раньше автомобильного: проезд трамваев по улице Попова от Власихинской до остановки "Пивзавод" перекроют в обоих направлениях с 22:00 21 августа до 5:00 24 августа.
На это время изменится движение двух трамвайных маршрутов:
- маршрут № 2: Депо № 3 – Малахова – Власихинская – Попова – проспект Космонавтов – микрорайон Поток;
- маршрут № 3: остановочный пункт "Докучаево" – Попова – Власихинская – Малахова – Антона Петрова – Северо-Западная – проспект Ленина – Кулагина – микрорайон Восточный.
Власти города призывают автомобилистов быть внимательными и заранее выбирать маршруты для объезда.
Комментарии
мало им было перекрытия попова?
мало перекрытия объездной
так тут еще перекроем...
кто-то вообще координирует эти работы? как можно перерыть все важные городские артерии в одном направлении разом????
еще попова перекопайте, чего уж там мелочиться....
Они делали этот переезд совсем недавно, 2 лет не прошло
маша ниче, ножками потопай, для попы полезно!
Трамваи не ходили в сторону пивзавода поллета, из-за ремонта моста над ЖД путями так какого хрена одновременно с этим не ремонтировать перекрёсток? Что, рабочих рук не хватает? А вы платить людям не пробовали?
Митенька ржевский, мигранты нынче по причине эпидемии не приехали,а местные за эти деньги работать не хочут!
Т.е. на силикатный на автомобиле и автобусе можно будет попасть по Попова-Трактовая, а вот назад по Трактовой-Павловский? т.к. при направлении в город, трамвайные пути нужно переезжать как раз на этом перекрестке, что бы двигаться далее по Попова. Что там курят?
На выходные перекроют, объедите..