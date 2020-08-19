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Два человека сгорели при пожаре в Алтайском крае

, ИА "Амител"
К моменту прибытия спасателей дом был полностью охвачен огнем
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Два человека погибли во время пожара в частном доме на территории села Верх-Пайва Баевского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:46 18 августа. К тушению привлекли семь человек и три автоцистерны.

На момент прибытия пожарных дом на улице Ленина был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. 

"На месте происшествия был обнаружен погибший мужчина, – уточнили в ведомстве. – При разборе обрушившихся конструкций командиром отделения был обнаружен еще один погибший, личность которого устанавливается".

Причина возникновения возгорания пока остается неизвестной. Ее назовут по результатам пожарно-технической экспертизы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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