Два человека сгорели при пожаре в Алтайском крае

Два человека погибли во время пожара в частном доме на территории села Верх-Пайва Баевского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:46 18 августа. К тушению привлекли семь человек и три автоцистерны.
На момент прибытия пожарных дом на улице Ленина был полностью охвачен огнем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
"На месте происшествия был обнаружен погибший мужчина, – уточнили в ведомстве. – При разборе обрушившихся конструкций командиром отделения был обнаружен еще один погибший, личность которого устанавливается".
Причина возникновения возгорания пока остается неизвестной. Ее назовут по результатам пожарно-технической экспертизы.
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