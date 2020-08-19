В Барнауле загорелся скалодром в парке "Изумрудный"

В Барнауле в парке "Изумрудный" загорелся скалодром. Об этом на своей странице в Facebook написал глава краевого Фонда имущества, управляющего парком, Владислав Вакаев.
По его словам, охрана оперативно отреагировала и вызвала пожарных, которые сейчас ликвидируют возгорание. Причины инцидента уточняются, однако сам Вакаев не исключает поджог.
Как ранее сообщил amic.ru, поздним вечером 18 августа в Барнауле загорелась квартира на четвертом этаже многоэтажного дома. Пожарные эвакуировали 83 жильца, в том числе 12 детей. Пламя полностью потушили за 20 минут. В работе задействовали 47 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.
Комментарии
100%, поджог, там воспламенится не чему, если только бензином облить, ....уроды, и так заниматся негде...
вандалы
Скалолазы покурили.
Скорей бы учебный год начался, может эти отвязные толпы попритихнут
Твари. И при чем тут учебный год. От возраста подобное поведение не очень-то зависит.