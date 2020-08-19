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Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

, ИА "Амител"
Это произойдет, если страну накроет второй волной коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Товары в России могут подорожать осенью на 5-30%. Об этом заявила доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. По ее словам, такой вариант возможен, если в стране начнется вторая волна коронавируса.

Как пишет "МК", летом фрукты, овощи и бакалея должны дешеветь, однако в нынешнем году этого не происходит. Так, например, яблоки подорожали на 20 рублей за килограмм по сравнению с прошлым годом. Однако в стране пока фиксируется небольшая дефляция. Это происходит за счет некоторых подешевевших продуктов. Среди них лук, картошка, морковь.

Однако уже осенью цены могут ударить по кошелькам соотечественников. Рост цен будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь – накроет ли страну вторая волна коронавируса, и введут ли вновь карантинные меры. Если этого не случится, то продукты подорожают на 2-10%. При противоположном сценарии развития событий рост может составить от 5 до 30%.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

19.08.2020 15:11
- гость -

могут? да уже растут...

19.08.2020 15:15
Медведь-шатун

Это подготовка такая, чтобы сюрприза не было, в предыдущей статье говорится - бабок у населения полно в заначке лежит- Вовка обеспокоен....

19.08.2020 15:20
- гость -

Прям диво дивное.

Накроет, не накроет, не накроет накроет.
Прорицатели, а итог то один...
Я то же доцент.

19.08.2020 15:24
- гость -

"накроют" или "не накроют", а цены всё равно вырастут, и этот дивный каноровирус совсем не при чём.

19.08.2020 15:39
гость

Медведь-шатун, забеспокоишься тут, на западе Минск, на востоке Хабаровск

19.08.2020 15:40
гость

они давно выросли. А если подтягивать зарплаты до уровня бюджетников (что само по себе пародоксальное явление уровень жизни налогоплательщика ниже чем потребителя налогов) то цены вырастут на 50-100 %%

19.08.2020 15:43
- гость -

К заголовку следует добавить - Только в России...

19.08.2020 15:55
- гость -

Надо просто меньше кушать. И для фигуры полезно и для общего самочувствия.

19.08.2020 15:56
- гость -

Верю Путину, а он говорит 4-5% инфляция. Так что стабильно

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