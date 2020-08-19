Цены в России могут вырасти на 30% к концу года

Товары в России могут подорожать осенью на 5-30%. Об этом заявила доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова. По ее словам, такой вариант возможен, если в стране начнется вторая волна коронавируса.
Как пишет "МК", летом фрукты, овощи и бакалея должны дешеветь, однако в нынешнем году этого не происходит. Так, например, яблоки подорожали на 20 рублей за килограмм по сравнению с прошлым годом. Однако в стране пока фиксируется небольшая дефляция. Это происходит за счет некоторых подешевевших продуктов. Среди них лук, картошка, морковь.
Однако уже осенью цены могут ударить по кошелькам соотечественников. Рост цен будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь – накроет ли страну вторая волна коронавируса, и введут ли вновь карантинные меры. Если этого не случится, то продукты подорожают на 2-10%. При противоположном сценарии развития событий рост может составить от 5 до 30%.
Комментарии
могут? да уже растут...
Это подготовка такая, чтобы сюрприза не было, в предыдущей статье говорится - бабок у населения полно в заначке лежит- Вовка обеспокоен....
Прям диво дивное.
Накроет, не накроет, не накроет накроет.
Прорицатели, а итог то один...
Я то же доцент.
"накроют" или "не накроют", а цены всё равно вырастут, и этот дивный каноровирус совсем не при чём.
Медведь-шатун, забеспокоишься тут, на западе Минск, на востоке Хабаровск
они давно выросли. А если подтягивать зарплаты до уровня бюджетников (что само по себе пародоксальное явление уровень жизни налогоплательщика ниже чем потребителя налогов) то цены вырастут на 50-100 %%
К заголовку следует добавить - Только в России...
Надо просто меньше кушать. И для фигуры полезно и для общего самочувствия.
Верю Путину, а он говорит 4-5% инфляция. Так что стабильно