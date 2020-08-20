Сложно, затратно, но возможно. Архитекторам Барнаула "зашел" проект новой набережной

Уже через несколько лет Барнаулка в старой части города может стать каналом, по которому будут плавать лодки, а берега реки соединят два пешеходных моста. Все это – часть проекта по строительству набережной Барнаулки. Она станет одной из главных достопримечательностей города, считают архитекторы. Самое главное, чтобы проект вошел в федеральную программу, тогда город получит деньги на его реализацию.

Как в Венеции

Проект набережной реки Барнаулки (от пр. Красноармейского до ул. Приречной) показали общественности 18 августа 2020 года на заседании общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город".

Разработкой набережной с лета 2019 года занималась компания "Сибгеострой". Главная особенность проекта в том, что набережная будет располагаться и по правому, и по левому берегу Барнаулки, а между собой они будут объединены двумя пешеходными мостами.

Сама Барнаулка на всей протяженности набережной (более 2 км) станет похожей на канал: русло реки скорректируют, сделают регулируемым, берега укрепят и облагородят. И тогда летом река не будет мелеть, а весной – выходить из берегов, рассказал amic.ru главный инженер "Сибгеостроя" Александр Демидов.

"У рек есть максимальный расход, для Барнаулки – это 150 кубических метров в секунду. Такое происходит весной, по время таяния снега. С учетом этого показателя и спроектирована набережная. 150 "кубов" будут проноситься между двумя берегами, и они останутся целыми", – отмечает Александр Демидов.

Во время обсуждения проекта в мэрии архитекторы интересовались, можно ли будет плавать по каналу на лодке. Демидов уверен: можно.

"Русло Барнаулки будет корректируемым, а на разных уровнях будут лестничные спуски к воде. И плавать на лодках можно без проблем", – считает он.

Одной из главных сложностей при разработке проекта (которая может стать и препятствием при строительстве набережной) является то, что туробъект проходит по уже застроенной территории: рядом с будущей набережной находятся частные дома и административные здания. Впрочем, авторы уверены, что все это решаемо.

"Главная сложность – сжатость проекта. С одной стороны, нас ограничивала река, с другой – застройка города, и мы должны были гармонично в нее вписаться. Но в проекте нет ничего сложного, все реализуемо", – говорит Демидов.

Несущественные замечания

Барнаульские архитекторы положительно оценили проект набережной. Руководитель мастерской "Классика" Александр Деринг рассказал amic.ru, что проект произвел "хорошее впечатление", хотя некоторые замечания у экспертов все-таки возникли.

"Мы рассматривали проект не так подробно, это было предварительное обсуждение. У меня были небольшие вопросы к деталям, например, отсутствие на реке мусороулавливателей. Они просто необходимы. Но каких-то вычурных и грубых ошибок я не увидел. Технически это была сложная задача, и проектировщики с ней справились. Если проект реализуют, будет интересно", – говорит Александр Деринг.

Архитектор Петр Анисифоров считает, что в проект новой набережной нужно было включить и часть Сереброплавильного завода. Дело в том, что Барнаулка протекает по его территории, и в XVIII–XIX веках на воде ставили гидросиловые (или водяные) колеса. Они приводили в действие большинство механизмов предприятия.

"Набережная Барнаулки проходит по территории Сереброплавильного завода, там же был водосиловой обводной канал, гидросиловые колеса. Нужно предусматривать развитие и этой части исторического центра, чтобы потом ничего не переделывать", – говорит Петр Анисифоров.

Однако Александр Демидов отмечает: в условиях техзадания обустройство канала на территории Сереброплавильного завода предусмотрено не было.

"Нам была поставлена определенная задача, как мы можем работать над всем? Нужно, чтобы город поставил такую задачу, и мы запроектируем этот канал, привлечем гидротехников", – говорит он.

Когда появится набережная?

Сейчас проект набережной Барнаулки находится на государственной экспертизе, однако Министерство туризма Алтайского края уже включило его в заявку для программы Ростуризма "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ". Если проект набережной пройдет конкурсный отбор, то федеральное ведомство выделит деньги для ее строительства.

Напомним, что несколько лет назад краевая столица уже становилась одним из участников программы. Тогда деньги пошли на строительство набережной Оби и благоустройства Нагорного парка. Эксперты уверены: если городу выделят средства на набережную Барнаулки, то объект появится уже в ближайшие годы. В противном же случае проект останется лишь на бумаге, ведь бюджет города не сможет потянуть строительство двухкилометровой набережной. Цена вопроса осталась неизвестной: стоимость работ корреспонденту amic.ru в мэрии назвать отказались.

"Если финансирование начнется со следующего года, то, я думаю, что за пару лет, максимум за три года, можно все привести в порядок. Это сложно, затратно, но возможно", – считает Александр Деринг.

Окончательная судьба проекта будет известна в сентябре 2020 года: именно тогда Ростуризм объявит участников программы.

Факт

На разработку проекта набережной реки Барнаулки у "Сибгеостроя" ушел год. В августе 2019 года компания выиграла аукцион на разработку проектной документации объекта. Стоимость работ – более 7 млн рублей.