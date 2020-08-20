"Мам, меня чуть не убили". Как "каменской банде" три года позволяли избивать детей

18 августа уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала, как наказали подростков, избивавших детей в Камне-на-Оби. Двоих из них поместят в спецшколу, третий провел 30 суток в центре содержания несовершеннолетних правонарушителей, а четвертого поставили на учет, так как он впервые попал в поле зрения полиции. "Управу" на малолеток нашли после того, как СМИ опубликовали видео жестокого избиения, после которого ребенок попал в больницу с серьезными травмами. Оказалось, что группа подростков три года "развлекалась" подобным образом. Дети попадали в больницу, родители писали заявления в полицию. Безрезультатно. Как получилось, что наказали их только сейчас, пытался разобраться amic.ru.

Безжалостная свора

4 июня 2020 года "Каменские известия" опубликовали шокирующее видео: к мальчику, спокойно сидящему на камне и пасущему коз, подходит группа подростков. "Акуна-матата", – раздается голос "оператора" за кадром. В этот момент один из подошедших ни с того, ни с сего накидывается на сидящего ребенка и наносит удары коленями и руками. Другой подросток бьет жертву со спины ногой по голове. Видео заканчивается, когда мальчик падает на землю. Он пытается встать, но тут третий подросток с прыжка бьет его ногами.

По словам опекуна пострадавшего ребенка, Елены К., это произошло 2 июня. Причем на видео попало далеко не все: подростки продолжили избивать мальчика, пока их не отогнала соседка. Тот же все время только пытался закрыть голову руками.

Пострадавшего госпитализировали в Каменскую ЦРБ. Помимо гематом и ссадин, у ребенка выявили сотрясение мозга, а также проблемы с почками. Но, как рассказывает Елена, только после публикаций в СМИ инцидентом заинтересовались в ГУ МВД по Алтайскому краю и региональном Следственном комитете.

"Инспектор ПДН (по делам несовершеннолетних) сразу сказала, что им ничего не будет, они несовершеннолетние. Максимум их родители заплатят штраф 500 рублей. Это разве нормально? Они же снова вернутся. Я думаю, мой сын – не единственная жертва этих отморозков", – цитировали Елену "Каменские известия".

Женщина оказалась права: это далеко не первое избиение, которое учинила "каменская банда".

"Мам, меня сегодня чуть не убили"

О другом страшном случае, произошедшем за месяц до этой истории, amic.ru рассказала жительница Камня-на-Оби Людмила. 7 мая она, как обычно вернулась с работы и удивилась, не застав дома сына. Телефонный звонок моментально наполнил обычный вечер морем слез и переживаний.

"Я ему позвонила, спрашиваю: "Сыночка, ты где? Ты дела обещал сделать, а не сделал". На это он тихим голосом сказал: "Мам, меня сегодня чуть не убили". Оказалось, что он недалеко от дома. Пришел он через два часа после избиения. Лицо превращалось в отекшую массу. Позвонили мужу, он прыгнул в машину и поехал искать по городу этих подонков", — сквозь слезы вспоминает Людмила.

В Каменскую ЦРБ ребенка привезли с черепно-мозговой травмой, рассечениями, гематомами и ссадинами. В больнице с матерью мальчика говорили полицейские.

Попросили ее ночью проехать в отделение. Там страж правопорядка пытался вызвонить сотрудницу по делам несовершеннолетних, но та "не изъявила желания приехать", рассказывает женщина.

Нападавших мальчик не знал. Но узнать фамилии малолетних преступников семья смогла даже раньше полиции. Школьные друзья рассказали их сыну, кто, предположительно, мог на него напасть. Эти фамилии Людмила указала в заявлении в полицию. По ее словам, сегодня уже точно известно, что это те самые подростки, которые в июне устроили избиение на видео. Напали безо всякой причины. Просто подошли и начали избивать. Происходящее тоже попало на видео — снимала подружка одного из участников группировки.

Людмила говорит, что полицейские ее заверили, что видеозапись с телефонов этих подростков изъяли и обязательно приобщат к делу.

"Какая разница, кого тебе в деле написали?"

С 7 мая дело, несмотря на обещания полицейских и видеодоказательство, не двигалось, рассказывает Людмила. И только после того, как СМИ написали про случай 2 июня, к ней приехала глава каменского подразделения по делам несовершеннолетних Алла Белянова.

"Я ее спрашивала про видео. Она сказала, что на нем трудно разобрать, кто именно из двух подростков избивает моего сына: лица якобы очень похожи. Потом, когда к нам приехал главный следователь края Хвостов, я ему показала фотографии этих ... и спросила, можно ли их перепутать. Хвостов со мной согласился, что невозможно: абсолютно разные дети. Он вообще тогда опешил и удивился, что дела с избиениями не объединили в одно и не провели экспертизу лиц", — рассказала женщина.

В итоге, Людмила утверждает, что правоохранители обвинили в избиении 7 мая совершенно другого подростка, которого на месте преступления даже не было. А видео, по ее словам, мистическим образом "потерялось". На попытки добиться справедливости Каменский межрайонный прокурор Алексей Кайзер, по словам женщины, повел себя "странно".

"Он мне прямо заявил: "Чего тебе надо? Чего ты добиваешься? Какая разница, кого тебе написали в деле? Они вообще все уголовной ответственности не подлежат". Я была в шоке. Нам реально подсовывают другого ребенка. У половины свидетелей заявления не приняли, а на другие просто закрыли глаза", — объяснила Людмила.

Женщина говорит, что от рук "малолетних бандитов" за последние три года пострадали несколько детей. Родители как минимум четырех из них писали заявления в полицию, подчеркнула мать пострадавшего. Но подростки оставались безнаказанными и продолжали "развлекаться".

Взрослых "свора", кстати, вообще не боялась. За одну из жертв избиений попытался заступиться дедушка, ему распылили ему в лицо газовый баллончик, сообщил Telegram-канал Mash.

Вернулись мстить

С участниками "банды" дружил и сын другой жительницы Камня-на-Оби, Светланы. Но после всего произошедшего мальчик откололся от бывших приятелей. А на суде выступил свидетелем против них.

Те решили отомстить, рассказала Светлана "Банкфаксу". Вечером они пришли к дому мальчика и стали требовать, чтобы он вышел на улицу. Женщина вызвала полицию. Испугавшись правоохранителей, подростки убежали.

Но потом вернулись и угрожали уже не только мальчику, но и женщине физической расправой. А на второй звонок в полицию Светлане ответили, что больше не поедут и она должна идти писать заявление сама.

Начинали с малого

На брифинге 18 августа уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала журналистам, что школьники, участвовавшие в избиениях, жили "в семьях, находящихся в социально опасном положении". Людмила, которая общалась с матерями других избитых детей, эту информацию amic.ru подтвердила.

"Они из неблагополучных семей. Ни покушать, ни одеть — ничего нет. Смотрят на других и хочется, В каком-то смысле я могу их понять. Но... "Банда" действует уже три года. Начинали с малого: воровали булочки, отбирали копейки у младших. Потом начали ходить с баллончики ножами. Началось воровство посерьезнее. Некоторых детей они заставляли платить им деньги регулярно. А потом и вовсе начали избивать школьников без цели", — рассказывает Людмила.

Омбудсмен подчеркнула, что в работе подразделений по делам несовершеннолетних были выявлены нарушения, а должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Людмилу этот ответ не устроил. Женщина считает, что многих жертв можно было бы избежать, если бы правоохранители сразу взялись за дело и пресекли избиения. По ее словам, подросток, избивший ее сына, остался без наказания. Родители намерены добиться справедливости.

Мы направили запрос в ГУ МВД по Алтайскому краю, чтобы выяснить, поступали ли в полицию заявления об избитых детях в Камне-на-Оби, сколько всего было случаев избиений за последние три года, причастны ли к этому подростки, о которых идет речь в статье и почему раньше злоумышленники избегали наказания.