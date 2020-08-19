"Динамо-Барнаул" вылетело из Кубка России по футболу

Барнаульское "Динамо" 19 августа с минимальным счетом в гостях уступило "Новосибирску" в матче 1/128-й финала розыгрыша Кубка России.
Игра завершилась поражением алтайских футболистов со счетом 0:1. Единственный гол барнаульцы пропустили со стандартного положения.
На 62-й минуте защитник новосибирцев Сергей Косицын первым успел на добивание после штрафного. Голкипер барнаульцев Богдан Карюкин в этой ситуации был бессилен.
Этим матчем "Динамо" завершило выступление в текущем розыгрыше Кубка России. Следующую встречу алтайские спортсмены проведут в рамках первенства ПФЛ. 23 августа на своем стадионе они сыграют против пермской "Звезды".
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