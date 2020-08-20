Вынесен приговор главарю ячейки ОПГ, наживавшейся на алтайских сиротах

В Алтайском крае суд вынес приговор 23-летнему лидеру одного из структурных подразделений организованного преступного сообщества, которое вымогало деньги у выпускников детских домов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Как выяснили следователи, выпускник детского дома был лидером преступной группировки и обратился к криминальному авторитету с "деловым предложением" наживаться на выплатах детдомовцев, которые были на их специальных счетах.
Согласившись, криминальный лидер в апреле 2016 года создал на территории Алтайского края преступное сообщество, осуществляющее свою деятельность в форме организованных групп. Участниками сообщества стали 16 человек в возрасте от 17 до 35 лет, в том числе 8 детей-сирот.
Для получения денег они использовали различные методы: от уговоров и обмана до запугивания. Судьба многих потерпевших, у которых преступным путем отбирались деньги, впоследствии сложилась печально – оставшись без средств к существованию, молодые люди стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь.
Преступную деятельность пресекли в апреле 2018 года оперативные сотрудники управлений ФСБ и МВД по Алтайскому краю. Потерпевшими по уголовному делу признали 20 человек, в том числе двое несовершеннолетних. У них похищено в общей сложности около 4,5 млн рублей.
В связи с досудебным соглашением со следствием, дело главаря ОПГ выделили в отдельное производство.
Молодого человека признали виновным в участии в преступном сообществе, руководстве входящим в него структурным подразделением, а также кражах, вымогательствах, разбоях, мошенничестве и похищении человека. Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет колонии строгого режима.
Комментарии
Сам из детдома, знает, как это, но у своих же и отбирал...