Жителям Алтайского края помогут в восстановлении родительских прав

В Алтайском крае подписано пятистороннее соглашение, которое призвано помочь ограниченным в правах родителям или лишенным их вернуть детей. В этот документ вошли и механизмы восстановления семей, которые попали в реабилитационный центр.
Соглашение подписано краевыми Минсоцзащиты, Минобрнауки, Минздравом, управлением по труду и занятости и службой судебных приставов.
Для оказания помощи будут использоваться все доступные ресурсы. Например, организации, которые принимают детей, будут оказывать консультативную, психологическую, педагогическую, юридическую, социальную и иную помощь родителям для восстановления их прав или снятия ограничений.
Сведения о таких семьях будут направлять в комплексные центры, а они, в свою очередь, окажут услуги социального обслуживания. Найти работу взрослым помогут в службах занятости, пишет официальный сайт Алтайского края.
Комментарии
ЗАЧЕМ?