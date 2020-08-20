Трое детей отравились пивом в Алтайском крае

Трое детей отравились пивом в Камне-на-Оби. Один из подростков потерял сознание.
Как сообщают "Каменские известия", инцидент произошел накануне днем, 19 августа. Сами дети рассказали полицейским, что приехали в Камень-на-Оби в гости. Подростки попросили прохожего купить им четыре литра пива, что тот и сделал. В результате дети получили алкогольное отравление. Когда подростков заметили прохожие, 14-летняя девочка сидела на земле, а мальчики 11 и 12 лет – лежали.
Скорая доставила детей в реанимационное отделение, сейчас их уже перевели в обычные палаты. Отмечается, что ранее школьники на учете не состояли. В отношении родителей полицейские составили протоколы за ненадлежащее воспитание детей.
Комментарии
Опять подростки в Камне-на-Оби, а взрослого к ответственности
Какой полезный опыт. Может отобьет интерес к алкоголю.
Сколько можно продавать некачественное пиво детям! Когда это закончится?
Действительно, сколько можно продавать некачественное пиво детям! Пора бы уже и бесплатно его наливать! И семок и сигарет в придачу давать, а то че вы как эти!
Четыре литра пива на троих ребятишек указанного возраста это совсем немного. Продают отраву..... В этом возрасте мне мои родители в детстве давали сухое виеоградное вино. Очень полезно. Но пиво конечно дрянь
Камень-на-Оби пора расселять уже
Полиция на родителей по быстрому завела дициплинарную ответственность. А себе выписали штрафы, зато, что поддерживаете банду малолеток уже три года?
Какие-то слабенькие детки нонче пошли, я в их годы брагу уже пил вовсю, и по бабам таскался,а энти с кружки пива сразу в реанимацию, измельчал народец.
Ничего, научаться. Первые разы всегда тяжко.
Скоро Камень колючей проволокой обтянут)))
. Подростки попросили прохожего купить им четыре литра пива, что тот и СДЕЛАЛ
Почему про это ни одного комментария, а ведь у многих рыльце в пушку
20.08.2020 12:13
- гость -
Большого у тебя ума родители.
20.08.2020 12:58
- гость -
Полиция на родителей по быстрому завела дициплинарную ответственность. А себе выписали штрафы, зато, что поддерживаете банду малолеток уже три года?
так на это у них протоколы наготове
а на себя они че дураки наговаривать?
чёт походу там не просто пиво было, они им наверно чёто запивали...
я тоже считаю, что на того прохожего надо в розыск подать, может и удастся найти и привлечь