Новый клип Ольги Бузовой набрал более миллиона просмотров за сутки

Совместный клип Ольги Бузовой и группы "Джаро и Ханза" менее чем за сутки набрал свыше миллиона просмотров. Работу под названием Mira me Bebe разместили на YouTube.
"Мы с командой говорим, что это не просто клип, а мини-кино. Снятый в лучших традициях голливудских экшн-боевиков, наша работа получилась настолько зрелищной и эмоциональной, что мы верим – она не оставит никого равнодушным", – говорится в описании к ролику.
Клип рассказывают историю в стиле фильмов "Форсаж". Героиня Бузовой влюбляется в стритрейсера.
Мнения зрителей по поводу работы разошлись. Одни считают, что все сделано на высшем уровне, а другие отмечают, что клип и песня никак не связаны.
Комментарии
А есть видео где её ...?
Ну и страшное лицо у ней и в разговоре она интелектом не блещет.
Чем светит, не понятно.
Чем светит, не понятно.
А ты догадайся с трёх раз..
натурально верблюжьи напевы
Прокликал по диагонали - вокал - 0 из десяти, манера исполнения 0 из 10, музыка отсутствует, видеоряд тоже так себе. Вердикт - кал для "малолетних дибилов" ходящих по улице с портативной колонкой на плече.