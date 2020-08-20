Алексей Навальный с токсическим отравлением был доставлен в омскую больницу. Политик почувствовал себя плохо в самолете.
"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – рассказала журналистам пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Как отмечает "Тайга.Инфо", Алексей Навальный несколько дней провел в регионах Сибири. Сначала он посетил Новосибирск, где, как предполагают в издании, собирал информацию для нового расследования. Политик встретился с волонтерами и отправился в Томск.
Комментарии
Отравили, неугодного!
Петров и Баширов не спят.
Пить нужно меньше.
Навальный не пьет. Сказано же, токсическое отравление.
барнаулец, это твой ельзин, суриков и прочие кремляди бухают, а Навальный новое поколение, ведет здоровый образ жизни, не чета тебе, кисельпомет телевизор..
Говна объелся.......
Странно, разве своим ядом можно отравиться...
С 1992 по 2018 год, в мире было убито 850 журналистов, 200 из них в России.
омары в Томске несвежие, так и запишем.
Сказано же, токсическое отравление.
под трубой старого камаза дышал свежим воздухом?