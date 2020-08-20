Четверг, 20 Август, 11:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,24
€ 87,4
22°

937321 +0
Обь
132см +6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020Коронавирус на АлтаеДрака на Старом базаре в Барнауле
Новости

Навальному стало плохо в самолете Томск – Москва. Политика госпитализировали

, ИА "Амител"
Судно совершило экстренную посадку в Омске
Фото: fishki.net

Фото: fishki.net

Алексей Навальный с токсическим отравлением был доставлен в омскую больницу. Политик почувствовал себя плохо в самолете.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу", – рассказала журналистам пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Как отмечает "Тайга.Инфо", Алексей Навальный несколько дней провел в регионах Сибири. Сначала он посетил Новосибирск, где, как предполагают в издании, собирал информацию для нового расследования. Политик встретился с волонтерами и отправился в Томск.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.08.2020 11:20
Елена

Отравили, неугодного!

20.08.2020 11:24
- гость -

Петров и Баширов не спят.

20.08.2020 11:24
барнаулец

Пить нужно меньше.

20.08.2020 11:26
- гость -

Навальный не пьет. Сказано же, токсическое отравление.

20.08.2020 11:28
- гость -

барнаулец, это твой ельзин, суриков и прочие кремляди бухают, а Навальный новое поколение, ведет здоровый образ жизни, не чета тебе, кисельпомет телевизор..

20.08.2020 11:31
Гость 54

Говна объелся.......

20.08.2020 11:33
Filin

Странно, разве своим ядом можно отравиться...

20.08.2020 11:35
- гость -

С 1992 по 2018 год, в мире было убито 850 журналистов, 200 из них в России.

20.08.2020 11:37
технарь

омары в Томске несвежие, так и запишем.

20.08.2020 11:41
- гость -

Сказано же, токсическое отравление.

под трубой старого камаза дышал свежим воздухом?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
11:29
Красный, холодный, загадочный. Как наблюдать Марс с Земли и что можно на нем увидеть? 0
11:19
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае приближается к 11 тысячам 0
11:15
Навальному стало плохо в самолете Томск – Москва. Политика госпитализировали 10
11:02
"Мам, меня чуть не убили". Как "каменской банде" три года позволяли избивать детей 8
10:48
Новый клип Ольги Бузовой набрал более миллиона просмотров за сутки 5
10:35
Около 37 тысяч барнаульских младшеклассников получат бесплатную еду в школах 0
10:22
Более 1900 человек в Республике Алтай заразились коронавирусом 0
10:11
Жителям Алтайского края помогут в восстановлении родительских прав 1
09:58
Врач рассказал, кому нельзя ставить прививку от COVID-19 1
09:46
Российские ученые назвали две версии происхождения сфотографированных с МКС объектов 1
09:38
Счетная палата выявила нарушения чиновников на 50 миллиардов рублей 7
09:21
В Барнауле автомобиль вылетел с дороги и утонул в озере 3
09:09
Рабочие завершают укладку асфальта в переулке Циолковского в Барнауле 1
08:57
Самым богатым силовиком в России оказался замглавы МВД 10
08:47
Вице-премьер России Марат Хуснуллин сделал прививку от COVID-19 1
08:34
Онколог рассказала, как распознать рак кишечника 0
08:22
Вынесен приговор главарю ячейки ОПГ, наживавшейся на алтайских сиротах 2
08:10
Российский космонавт опубликовал видео с пятью НЛО 1
07:58
"Дайте время на раскачку". Советы психолога, как помочь ребенку вернуться в школу 2
07:36
Появилось объявление о продаже здания правительства Алтайского края 6
07:15
Сложно, затратно, но возможно. Архитекторам Барнаула "зашел" проект новой набережной 24
07:02
Нежный крем-суп с брокколи и грибами от Sofi. Так вкусно вы еще никогда не ели 0
06:45
Гигантская аномалия над Землей расширяется 5
06:32
Барнаул в деталях. Плющевый город в фотозаметках amic.ru 1
06:16
Рыжая бестия. Неотразимая Эми Адамс празднует день рождения 1
06:01
В Алтайском крае 20 августа ожидают дожди и грозы 0
23:38
Такой день. Самые богатые депутаты Барнаула и пожар на скалодроме 1
23:06
Главу района избили палкой на рабочем месте в Тверской области 7
22:37
Жителя Алтайского края осудят за убийство электромонтера "Россетей" 2
22:06
"Динамо-Барнаул" вылетело из Кубка России по футболу 0
21:37
Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии 22
21:07
Ученые прибыли к очагу чумы в Горном Алтае 0
20:32
Над Барнаулом заметили двойную радугу. Фоторепортаж 0
20:04
Житель Алтая погиб в ДТП на угнанном автомобиле 0
19:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 143 0
19:06
Магнитная буря достигнет Алтайского края утром 20 августа 0
18:39
Житель Барнаула перевел 3 миллиона рублей мошенникам 11
18:18
Минспорта региона поддержит ледолазов после пожара в Барнауле 2
17:54
Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у белорусских заводов 3
17:43
Барнаульскому "Динамо" присудили победу за несостоявшийся матч в Новотроицке 1
17:31
Татьяна Томенко вошла в пятерку самых зарабатывающих жен сибирских губернаторов 14
17:22
Пациентка, проснувшаяся в районном морге после операции, умерла 5
17:07
Житель Алтайского края засудил рабочих, забрызгавших машину краской 0
16:55
Первый кредит под криптовалюту выдали в России 3
16:41
Суд допросил Никиту Высоцкого в качестве свидетеля по делу Ефремова 6
16:29
"Железяки одни остались". Барнаул лишился единственного места для тренировки ледолазов 4
16:20
Жители Алтайского края напишут "Диктант Победы" в день окончания Второй мировой войны 0
16:03
Экс-директору барнаульского "Горзеленхоза" изменили приговор 3
15:54
Российские нефтяники пожаловались Путину на повышение налогов 4
15:42
Томенко "вернул" из Омска бывшего депутата АКЗС на должность замглавы Минтранса 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.