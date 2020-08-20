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В Рубцовске депутаты не смогли выбрать почетного гражданина города

, ИА "Амител"
Мнения членов комиссии разделились и голосование сорвалось
Фото: rubtsovkmv.ru

Фото: rubtsovkmv.ru

В Рубцовске отказались в этом году присваивать звание "Почетный гражданин города". Об этом в своем Telegram-канале написала депутат АКЗС Вероника Лапина.

Изначально претендентов на звание было трое: бывший депутат алтайского Заксобрания Валерий Халев, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Тятте и дирижер Валентина Мысникова.

Впоследствии Халев снял свою кандидатуру, а двум другим участникам не хватило голосов: из 20 присутствующих на сессии семеро поддержали Мысникову, а двенадцать – Тятте. Из-за этого в нынешнем году звание почетного гражданина решили не присваивать.

Схожая ситуация произошла в 2016 году, когда депутаты не смогли сойтись во мнении и также отказались присваивать звание. Как отмечает Лапина, городские чиновники уже не раз высказывали идею отказаться от ежегодного конкурса и выдавать звание тем людям, которые смогли как-либо прославить Рубцовск.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.08.2020 13:27
Гражданин

Господи, а Халева-то кто догадался выдвинуть? Проходимца этого... что он для города сделал?

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