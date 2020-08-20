В Рубцовске депутаты не смогли выбрать почетного гражданина города

В Рубцовске отказались в этом году присваивать звание "Почетный гражданин города". Об этом в своем Telegram-канале написала депутат АКЗС Вероника Лапина.
Изначально претендентов на звание было трое: бывший депутат алтайского Заксобрания Валерий Халев, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Тятте и дирижер Валентина Мысникова.
Впоследствии Халев снял свою кандидатуру, а двум другим участникам не хватило голосов: из 20 присутствующих на сессии семеро поддержали Мысникову, а двенадцать – Тятте. Из-за этого в нынешнем году звание почетного гражданина решили не присваивать.
Схожая ситуация произошла в 2016 году, когда депутаты не смогли сойтись во мнении и также отказались присваивать звание. Как отмечает Лапина, городские чиновники уже не раз высказывали идею отказаться от ежегодного конкурса и выдавать звание тем людям, которые смогли как-либо прославить Рубцовск.
Комментарии
Господи, а Халева-то кто догадался выдвинуть? Проходимца этого... что он для города сделал?