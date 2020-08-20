В Бийске водитель автобуса выгнал двухлетнего ребенка из салона за пролитый сок

19 августа в Бийске водитель автобуса выгнал 12-летнюю девочку с двухлетним племянником из-за пролитого на сиденье сока, пишет "Бийский рабочий".
По словам мамы малыша, она попросила свою младшую сестру забрать ребенка из детского садика. Мальчик уже привык к поездкам на общественном транспорте, и раньше дорога до дома всегда проходила спокойно. Девочка забрала ребенка и села в автобус маршрута № 55.
Во время движения мальчик поперхнулся соком и немного пролил на сиденье, после чего начал плакать. Как рассказала девочка, водитель возмутился происходящим, остановил машину и потребовал, чтобы дети вышли из салона.
"Он накричал на них, а потом сказал: "Собрались и вышли отсюда!" Домой дети пришли зареванные, оба трясутся. У обоих – стресс. Мы полночи их успокаивали – они слишком перепугались, не знали, как себя вести", – рассказывает мама мальчика.
Она возмутилась ситуацией и уже подала заявление в прокуратуру и администрацию города с просьбой разобраться в произошедшем. Кроме того, мать планирует обратиться и в Следственный комитет. В МУП "Бийскгортранс" рассказали, что обязательно разберутся с инцидентом, но пока информации о случившемся к ним не поступило.
При этом в диспетчерской пояснили, что высаживать детей из транспорта нельзя, тем более если у них есть билет, а то, что несовершеннолетние ехали без сопровождения взрослых – на деле никак не скажется.
Комментарии
надо было надристать ему там еще
Взрослый водитель,а ума нет. 2 годика малышу.Ну ни чего, вырастет и встретит потом этого старого пердуна....)))
Безотносительно к произошедшему безобразию - разве 12 летним детям можно доверять 2х летних детей? В таком возрасте даже с собакой еще гулять нельзя одному по улице.
разве 12 летним детям можно доверять 2х летних детей?
Мне было 12, я водила 3-хлетнюю племянницу в детсад. Вполне нормальная ситуация.
В идеале, конечно. с соком не надо было детям заходить в автобус. Но это же дети, мало того, что один еще совсем маленький, так и второй не больно-то много. Много раз были похожие ситуации за границей( плохо стало, рвало семилетнего мальчика во время длительного автобусного переезда, сын уронил тарелку с раздатка во время обеда и т.д.) Ни одного злого слова в адрес виновника и его родителей. Подошли, убрали и все ( в автобусе правда часть родители смогли сами, остальное водитель на остановке). У всех дети, всяко бывает.
интересно как в детском саду 12-летнему ребенку отдают 2-летнего?
Да сразу в Гаагский трибунал, чего мелочится.
20.08.2020 13:15
гость
интересно как в детском саду 12-летнему ребенку отдают 2-летнего?
в 12 лет вполне себе ответственные люди
а что только 40 летним можно отдавать??
в 12 лет вполне себе ответственные люди
а что только 40 летним можно отдавать??
только совершеннолетним
20.08.2020 13:39
- гость -
А вот был бы этот ребенок с мамой в автобусе, никто бы в истерику не впал на всю ночь. Поэтому тут виноваты фифти-фифти мама и водитель.
Мне было 12, я водила 3-хлетнюю племянницу в детсад. Вполне нормальная ситуация.
Вобще по правилам нельзя этого делать.
20.08.2020 14:01
гость
Ну да, еше и детсаду достанется.
в 12 лет можно было когда-то давно отдавать в детском саду и под присмотром оставлять, а сейчас нет, нельзя. У меня была ситуация, когда сын в 11,5 лет в поликлинику пришел один справку забрать для школы (поликлиника была через два дома), я сидела дома с новорожденной дочкой и попросила его одного сходить, так мне сразу юрист этой поликлиники позвонила и долго в назидательном тоне разговаривала. Эти бы юристы и другие службы так за детей алкашей переживали
Двенадцатилетнем у подростку не должны из садика отдавать ребёнка
В каком садике это случилось ???