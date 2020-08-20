Эксперт рассказал, как по телефону узнать мошенников

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, как отличить мошенников по номеру телефона, сообщает агентство "Прайм".
Специалист рекомендует никогда не перезванивать на незнакомые номера, особенно на короткие, городские и с кодом страны, отличным от +7. Кроме того, не стоит звонить и на телефоны, начинающиеся на 8-809. Аферисты при этом сами стимулируют жертву совершить обратный звонок, сбрасывая после вызова, чтобы человек не успел ответить.
Куканов отметил, что мошенники обычно пользуются сервисами IP-телефонии и могут подменять номер так, что он будет почти не отличим от банковского. Эксперт посоветовал в таких случаях прерывать разговор и самостоятельно перезванивать по номеру, указанному на обратной стороне банковской карты.
По словам Куканова, мошенники в России в последнее время настолько активны, что безопаснее всего вовсе не отвечать на звонки с неизвестных номеров. При этом сам ответ на звонок не причинит вреда, если не называть собеседнику свои банковские данные, CVC-коды и коды из SMS.
Комментарии
а меня салон красоты достал, можно на них как то найти управу? по нескольку раз в день звонят с разных нормальных номеров
а мне якобы гарантийный сервис пластиковых окон - звонят еженедельно в течении года
ООО Региональная служба взыскания , первое коллекторское бюро, что за колл центр девочек ??? Откуда они знают всю персональную информацию. Долгов нет, кредитов и просрочек нет.
Отказываться от услуг банков-там жулики.
Отказываться от услуг банков-там жулики.
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С банками так или иначе приходится иметь дела. Но часто звонят и тогда, когда даже банковской карты нет.
а меня салон красоты достал, можно на них как то найти управу
) можно. Блокируете номер, и нет проблемы.
Звонят и бодрым голосом , скороговоркой - перечисляли столько то тому-то - отвечаю,что нет . Дальше забота обо мне , прерываю и спрашиваю - из какой колонии звонишь ? Трубку бросают