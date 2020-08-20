Алтайский музей имени Алексея Скурлатова признали одним из лучших в России

Музей солдата Великой войны Налобихинской средней школы имени Героя войны Алексея Скурлатова стал одним из лучших в России. Конкурс организовала партия "Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память".
Конкурс на звания "Лучший городской музей" и "Лучший сельский музей", расположенные в учебных заведениях, проходил сначала на региональном, а затем и на федеральном уровне. Победителями всероссийского этапа в двух номинациях стали 94 учреждения, в числе призеров и музей Алтайского края.
Эксперты высоко оценили оформление экспозиций и организацию тематических выставок Налобихинской школы. В итоге музей солдата Великой войны имени Алексея Скурлатова, уступив 0,2 балла историко-краеведческому музею из Омской области, занял второе место в номинации "Сельский музей".
"Мы благодарны этому школьному музею и руководителю Елене Масляевой за плодотворный труд и сохранение памяти о наших земляках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, и об Алексее Скурлатове, который стал прототипом памятника советскому солдату-освободителю в Болгарии. Мемориал так и называют "Алеша". Благодаря таким историям понимаешь, что Победу творили простые солдаты, наши деды и прадеды", – отметил координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.
Напомним, проект "Победа в каждом из нас" возник на основе семейной истории координаторов Максима и Екатерины Банных. Екатерина – двоюродная правнучка Алексея Скурлатова. История этого солдата зародила идею о том, что в каждой семье есть свой герой, о котором должны знать не только члены его семьи. Поэтому "Победа в каждом из нас" занимается сбором и публикацией таких рассказов о подвигах и жизни жителей Алтайского края в годы войны.
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