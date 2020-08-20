В Рубцовске мужчина спас повисшего на балконе многоэтажки мальчика

В Рубцовске мальчик 6-8 лет выпал из окна и повис на высоте шестого этажа, сообщает "Инцидент Рубцовск".
По рассказу очевидца, происшествие случилось на улице Федоренко, 10. Как именно ребенок оказался с внешней стороны балкона, не уточняется. Позднее на помощь малышу пришел мужчина, который спустился по окнам балконов с восьмого этажа и затащил мальчика внутрь.
В комментариях участники похвалили горожанина за смелость и бесстрашие перед высотой, поскольку без его вмешательства ребенок наверняка бы сорвался и погиб.
Как ранее сообщал amic.ru, в начале августа в Бийске четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Оставшись без присмотра родителей, ребенок залез на подоконник и навалился на антимоскитную сетку, которая не выдержала его веса и сломалась. Малыш отделался незначительными травмами.
Комментарии
Блин молодец мужик. У него стальные эти самые...
Благодарность от МЧС (и не только) мужчине.
Мужик, ты герой!!!
Мужик просто красава!!!
20.08.2020 14:47
- гость -
Благодарность от МЧС (и не только) мужчине.
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эти- то рассылальщики СМС-спама тут при чём? Или, как всегда, примазаться к чужим поступкам так и тянет?
Наградить Мужчину!
Повезло ребенку, что не перевелись Мужчины с большой буквы!
хорошо что веревка дома у мужика была крепкая!!! а паренек похоже стоял на козырке этажом ниже.... слава богу что всё обошлось!!