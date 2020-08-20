Фильм "Гарри Поттер и Философский камень" собрал в прокате 1 млрд долларов

Картина "Гарри Поттер и Философский камень" 2001 года после перезапуска собрала в прокате 1 млрд долларов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Variety.
В прошлый уик-энд фильм по произведению британской писательницы Джоан Роулинг занял первую строчку по сборам в китайском прокате и принес авторам 13,6 млн долларов. Общие кассовые сборы фильма за 19 лет составили 1,001 млрд долларов.
Отмечается, что это вторая картина из франшизы, которая смогла преодолеть отметку в миллиард. В 2011 году "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" собрал в прокате 1,34 млрд долларов.
Общие сборы франшизы за все время проката составляют 7,74 млрд.
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