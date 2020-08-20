Депутат Алтайского Заксобрания Владимир Попов, у которого суд недавно "отобрал" квартиру в Москве (недвижимость записана на жену) стоимостью 65 млн рублей, считает, что против него ведется целенаправленная кампания. Вердикт суда в данном случае является ни чем иным, как политическим заказом, рассказал политик в ходе пресс-конференции, прошедшей 20 августа.

Владимир Попов приобрел квартиру в столице еще в 2017 году. В настоящее время здесь проживает одна из дочерей алтайского депутата. Схема покупки жилья была следующей. 35 млн рублей жена Попова взяла в качестве займа на предприятии, руководителем которого она является. Остальные деньги были получены в банке под ипотечный кредит. Через год супруги решили досрочно закрыть ипотеку.

"Гашение производили так: часть квартиры выкупила старшая дочь у своей мамы. Для чего мы это сделали? Мы решили приобрести вторую квартиру в Москве", – рассказывает Попов.

По его словам, недвижимость в Москве он никогда "не прятал", она была задекларирована. Но как только чета Поповых погасила ипотеку, к ней сразу возникли вопросы. Поскольку стоимость недвижимости существенно превышает доходы депутата и его семьи, вопрос был вынесен на рассмотрение мандатной комиссии АКЗС. Несмотря на то, что с доводами парламентария его коллеги согласились и претензий не высказывали, документы тем не менее передали в прокуратуру, вспоминает Попов.

"Простой пример: я до последнего не знал, что со мной работает прокуратура. Представляете, моей мамы нет уже, грубо говоря, 30 лет, а отца – 10 лет. А подняли даже их доходы – пенсии и т.д. Принесли и положили мне на стол. Ну разве это не заказ", – задает риторический вопрос депутат АКЗС.

После того как прокуратура передала дело в суд, первая инстанция встала на сторону народного избранника и не стала обращать квартиру в доход государства. Прокуратура подала апелляцию и в итоге Алтайский краевой суд пересмотрел решение.

Тем временем юрист Алексей Воронцов полагает, что суд не обратил внимания на нарушение законодательства в части проверки доходов и расходов депутата. "Если лицо показывает источники, посредством которых было приобретено имущество, к примеру, заем или кредит, то на этом вопрос исчерпывается. Каким образом поступила апелляционная инстанция? Она предложила расширить круг проверки. За три предшествующих приобретению недвижимости года вопрос был исследован и исчерпан, а суд предложил проверить, как были погашены заемные обязательства. Законом такое право не предусмотрено", – объяснил юрист.

По его словам, подобных прецедентов, когда у депутата Заксобрания региона "экспроприировали" бы квартиру, еще не было. Встречались случаи конфискацию недвижимости у муниципальных служащих и муниципальных депутатов в других субъектах РФ. Воронцов подтвердил, что в ближайшее время будет подана кассационная жалоба.

Сам Владимир Попов подчеркнул, что в АКЗС работает не за зарплату, а потому никакого отношения к бюджетным деньгам не имеет: "Я более 30 лет в бизнесе, начинал буквально с нуля. Не был директором совхоза, который потом вдруг взял и приватизировал, не получал в подарок никакое другое имущество, а всего достиг сам".

По словам парламентария, в России не любят успешных людей, имеющих свое мнение.

Любопытно, что нынешняя ситуация никак не повлияет на политические амбиции Попова: косвенно он подтвердил, что готов вновь баллотироваться в краевой парламент в 2021 году. Причем как и ранее намерен избираться в Заксобрание от КПРФ.