Настя Каменских сфотографировалась обнаженной в чистом поле

Украинская певица Настя Каменских часто публикует в свои соцсети откровенные фотографии. Для нее это не только способ привлечь внимание, но и инструмент для высказываний.
В этот раз Настя выехала на природу и поделилась с подписчиками своим трепетным отношением к лету.
"У меня есть традиция — каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого", — написала исполнительница.
Большую часть подписчиков от ее размышлений отвлек снимок, который Настя прикрепила к посту. Одни пользователи восхитились телом Каменских и ее смелостью, а другие осудили за то, что она выставляет себя на всеобщее обозрение.
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