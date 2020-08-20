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Настя Каменских сфотографировалась обнаженной в чистом поле

, ИА "Амител"
Подписчики (и не только) в восторге
Фото: vgolos.com.ua

Фото: vgolos.com.ua

Украинская певица Настя Каменских часто публикует в свои соцсети откровенные фотографии. Для нее это не только способ привлечь внимание, но и инструмент для высказываний.

В этот раз Настя выехала на природу и поделилась с подписчиками своим трепетным отношением к лету. 

"У меня есть традиция — каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого", — написала исполнительница.

Большую часть подписчиков от ее размышлений отвлек снимок, который Настя прикрепила к посту. Одни пользователи восхитились телом Каменских и ее смелостью, а другие осудили за то, что она выставляет себя на всеобщее обозрение. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.08.2020 16:57
- гость -

Ни одна из тем не раскрыта! Низачот

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