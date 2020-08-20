Алтайские общественники добиваются рекультивации земель на реке Ануй

Активисты ОНФ обратились к судебным приставам с заявлением о полном восстановлении участков на реке Ануй, которые пострадали от незаконной добычи золота.
Экологи, ученые и местные жители с 2018 года выступали против золотодобычи в этом районе, а судебная экологическая экспертиза подтвердила наличие в границах горного отвода популяций растений и животных, занесенных в Красные книги России и Алтайского края.
"Судебное решение о рекультивации пострадавших земель вступило в силу 18 декабря 2019 года, но недропользователь так и не взялся за дело, поэтому мы подали заявление о возбуждении исполнительного производства и готовы помочь службе судебных приставов в этом вопросе, поскольку принуждение к восстановлению земель – это не взыскание долгов. Это сложный процесс, включающий разработку и утверждение проекта рекультивации, проведение государственной экологической экспертизы, общественного обсуждения проекта. У судебных приставов нет такого опыта, в сибирских регионах точно. Но этим нужно заниматься, иначе старатели так и будут оставлять после себя разоренные земли. Проблема уже приобрела угрожающий масштаб", — рассказал модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексей Грибков.
Он добавил, что технология добычи россыпного золота в целом наносит непоправимый ущерб системе рек, провоцирует вырубку леса и нарушает экологические права граждан.
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