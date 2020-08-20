Транспортный налог в России могут отменить с 2021 года

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил с 2021 года отменить в России транспортный налог. Об этом сообщает РИА "Новости".
Основная идея его законопроекта заключается в том, чтобы отменить "несправедливый сбор", а доходы в бюджет возместить за счет акциза на топливо.
Барышев считает, что отмена транспортного налога позволит избежать "избыточного налогообложения отдельных категорий граждан". Кроме того, по его мнению, инициатива должна замотивировать граждан покупать более экологичные автомобили. Он подчеркнул, что показатели собираемости транспортного налога "относительно невысоки".
Комментарии
Между "могут" и " отменили" расстояние как до Луны пешком. Народ кормят местоимениями неопределённого будущего времени - народ кушает.
Очевидно, востребованная потребность в надежде на светлое будущее.