Алтайские охотники могут получить лицензию на добычу зайца, лисы, волка и корсака

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края с 25 августа начнется прием заявлений от охотников. Желающие смогут получить разрешение на добычу в общедоступных угодьях зайцев (русак и беляк), лисицы с гончими и борзыми, волка и корсака.
"Документы будут принимать по будням с 8 до 17 часов (обед с 13 часов до 13 часов 48 минут) в Барнауле (улица Чкалова, дом 230, кабинет 105). График работы районных специалистов опубликован на сайте министерства", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Ранее в крае определили сроки охоты на бурого медведя. .Сезон стартовал 1 августа и продлится до 30 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Ельцовского, Красногорского, Курьинского и Солонешенского районов.
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