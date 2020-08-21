Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае

Предупреждение о серьезной угрозе распространения огня в связи с высокой пожароопасностью продлили в Алтайском крае, информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.
В период до 24 августа во многих районах сохранится повышенный риск возникновения пожаров. Наиболее высокий класс горимости прогнозируют в Змеиногорском и Краснощековском районах.
В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать о нарушителях.
"Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами, – напомнили в ведомстве. – Иногда достаточно просто затоптать пламя, но лучше подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь".
Если огонь потушить самостоятельно не представляется возможным, следует сообщить о возгорании в МЧС.
Во избежание чрезвычайных происшествий специалисты ведомства советуют местным жителям не бросать на землю непотушенные спички или окурки, не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву) и не давать детям играть с огнем.
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