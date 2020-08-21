Виктор Томенко поручил построить Дом культуры в алтайском селе

Глава Алтайского края Виктор Томенко 21 августа посетил Волчихинский многофункциональный культурный центр, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В здании, которое недавно признали аварийным, занимаются 24 коллектива общей численностью 330 человек.
Обследование показало, что строение не подлежит ремонту или реконструкции. В связи с этим губернатор принял решение снести старое здание и построить на его месте новое.
В ближайшее время начнется проектирование будущего Дома культуры. Однако некоторые его особенности известны уже сейчас. В частности, оно будет в два раза крупнее, чем предыдущее, и в нем запланировано 300 посадочных мест в зрительном зале.
"Здесь будет два этажа, расширятся площади для клубных формирований. Мы подали заявку на основании документов, подготовленных районом, на включение разработки проектно-сметной документации в краевую инвестиционную программу следующего года, – рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Мы планируем, что за 2021 год отработаем ПСД и получим заключение государственной экспертизы".
По предварительным подсчетам, стоимость строительства культурного объекта составит около 155 млн рублей. Региональные власти планируют, что часть средств выделят из федерального бюджета по нацпроекту "Культура".
Виктор Томенко поручил проработать вопрос размещения коллективов в период строительства нового здания. В качестве временного варианта рассматриваются помещения учреждений дополнительного образования.
Комментарии
губернатор принял решение снести старое здание и построить на его месте новое.
Ну первую часть обещания он без сомнений выполнит, а вот вторую... Посмотрите на столицу Алтайского края - город Барнаул, в самое сердце, на плошали Октября. Там позорище уже десять лет. Ну не в силах они построить художественный музей! А в далёкой Волчихе при этой власти строить могут и лет сто.